Un autobuz s-a izbit de un camion cu lapte, în India. Cel puțin 18 oameni au murit (VIDEO)

Un accident teribil s-a produs , în urmă căruia au murit cel puțin 18 oameni și rănit mulți alții, după ce un autobuz cu două etaje s-a ciocnit de un camion cu lapte.

Incidentul s-a produs pe o autostradă din Uttar Pradesh. Impactul a fost atât de mare încât 18 persoane au murit și alte 19 persoane au fost transportate la spital, iar medicii au reușit să îi stabilizeze, conform

Un oficial guvernamental a transmis că o investigație preliminară arată că este posibil ca autobuzul să fi circulat cu viteză mai mare decât cea legală, în momentul în care s-a izbit de camionul cu lapte. În urma impactului, ambele autoturisme s-au răsturnat, iar o parte a autobuzului a fost smulsă și o ăarte din pasageri s-au putut evacua.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele în care s-a produs accidentul, iar acum sunt în curs de identificare a victimelor.

