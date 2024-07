Tragedie în India. Peste 80 de persoane au murit după o busculandă la o adunare religioasă (VIDEO)

Un incident tragic a avut loc, marți, în statul Uttar Pradesh, din iar peste 80 de persoane au murit și multe altele au fost rănite în urma unei busculade care a avut loc în timpul unei adunări religioase hinduse.

Oamenii s-au adunat pentru a-l sărbători pe zeul , în orașul Hatras, care se află la 140 de kilometri de New Delhi, conform știrileprotv.

Ministrul-șef al statului a declarat că a solicitat o anchetă asupra tragediei.

Shocked and saddened to hear of the unfolding tragedy at a satsang in Hathras. 122 devotees dead, many more seriously injured. My sincere condolences. Terrible news.

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72)