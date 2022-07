Un avion a zburat 14 ore cu o gaură uriaşă în fuselaj (FOTO)

Un avion care a zburat timp de 14 ore cu o gaură mare în lateral este „un caz dintr-un milion”, potrivit unui expert în aviație.

Pasagerii zborului Emirates de la Dubai la Brisbane au fost șocați să vadă pagubele când au debarcat vineri, 1 iulie, scrie .

Compania aeriană spune că gaura a fost creată când una dintre cele 22 de anvelope ale Airbus A380 a explodat la scurt timp după decolare. Niciun pasager nu a fost rănit, iar zborul EK430 și-a putut finaliza călătoria conform planului.

Incidentul este extrem de neobișnuit, spune Dr. Johannes Boroh, fost pilot comercial și lector superior în studiile aviatice la Universitatea Kingston din Londra, pentru Euronews Travel.

„Este probabil unul la un milion. Este ceva ce nu vedem în fiecare zi.”

Un pasager de la zbor, numit Patrick, a declarat pentru Australia’s Courier Mail că a auzit un zgomot alarmant la aproximativ 45 de minute de la începutul zborului.

„S-a auzit o bubuitură puternică și l-am simțit și prin podea.”

„Echipajul de cabină a rămas calm, a oprit serviciul de alimentație și a vorbit la telefon și a verificat aripile, motoarele.”

La apropierea de aeroportul din Brisbane, echipajul i-a informat pe controlorii de trafic aerian că vor avea nevoie de servicii de urgență la aterizare, relatează Aviation Herald – care acoperă incidentele aviatice.

comentatori de pe rețelele de socializare s-au întrebat de ce echipajul a decis să continue după ce a detectat o defecțiune.

Emirates Airbus A380 (A6-EVK) departed rwy 30L at Dubai (OMDB), VAE on flight to Brisbane, Qld, Australia where it landed safely. After landing, a large hole was seen in the left fuselage, allegedly coming from a detached bolt in the nosegear.

— JACDEC (@JacdecNew)