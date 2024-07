Un bărbat a rămas 42 de ore blocat în liftul spitalului în care venise să se trateze. Cum a reușit să iasă de acolo și ce s-a întâmplat

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din India, de spital, fără apă și fără mâncare, pentru 42 de ore. Este vorba despre Ravindran Nair, din Kerala, care a povestit chinul prin care a trecut.

El a fost blocat în lift de sâmbătă dimineața până luni dimineața, iar după această experiență a fost internat în spital, fiind tratat pentru dureri de spate și deshidratare.

Bărbat de 59 de ani, blocat 42 de ore în liftul unui spital

Familia bărbatului a crezut că acesta este la serviciu, însă ulterior au semnalat la poliție dispariția lui. În urma incidentului, trei tehnicieni au fost demiși și a fost începută o anchetă, scrie .

Bărbatul a declarat pentru sursa citată că a sunat la numărul de urgență afișat , însă nimeni nu a răspuns. A vrut să o sune și pe soția lui care lucrează în spital, dar nu a avut semnal la telefon.

„M-am panicat, am bătut în ușile liftului ca să atrag atenția. Atunci telefonul meu a căzut pe podea și nu a mai funcționat. Am strigat după ajutor și am încercat să desfac ușile cu mâinile. În lift era întuneric, dar, din fericire, era suficient aer pentru a respira”, a povestit el.

„Pe măsură ce orele treceau, nu știam dacă era zi sau noapte, deoarece înăuntru era întuneric beznă. Când am obosit, am adormit într-un colț. A trebuit să folosesc un alt colț pentru necesități”, a adăugat el.

Cum a reușit să iasă din lift

În ultimele luni, Ravindran a venit de mai multe ori la spital pentru că avea dureri de spate după ce a căzut.

Alături de soție, Nair s-a dus la spital pentru o radiografie. Medicul la care mergea i-a cerut să vadă analizele de sânge, însă cei doi le-au uitat acasă. Pentru că soția lui Nair trebuia să intre la muncă, acesta a fost nevoit să meargă singur după documente.

Aceștia foloseau un lift pentru angajați, însă acum el a luat un lift pentru pacienți și vizitatori.

„Era trecut de amiază. Nu era nimeni altcineva în lift, dar lumina era aprinsă, așa că nu am crezut că nu e nicio problemă”, a spus el.

„Am început să mă întreb dacă voi muri acolo. Mi-am făcut griji pentru soția și copiii mei și m-am gândit la părinții și rudele moarte. Dar apoi, mi-am dorit să am putere să trec peste această încercare înspăimântătoar”, a adăugat bărbatul.

El a mai povestit că s-a liniștit cititnd poezii scrise de soția sa.

„Am avut încredere că va veni cineva să repare liftul și să mă găsească acolo”.

După cele 42 de ore de așteptare, ajutorul a venit luni dimineață, în jurul orei 06:00, când un operator i-a deschis ușa.