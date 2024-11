Un bărbat de 36 de ani înarmat cu o macetă a înjunghiat mai mulți oameni la o stație de metrou din Londra. Nu se știe de ce

Un bărbat înarmat cu o a atacat mai multe persoane la o stație de metrou din Londra. Cel puțin cinci oameni au fost răniți și transportați la spital, nu se cunosc deocamdată date despre starea lor.

Potrivit presei britanice, bărbatul s-a dat jos dintr-o mașină, având o macetă în mână, și a început să îi înjunghie pe cei care îi ieșeau în cale.

Atacatorul a fost arestat, dar a reușit să rănească cinci oameni, doi dintre aceștia fiind polițiști care au intervenit pentru a-l imobiliza, potrivit .

⚡️ : Four people ‘stabbed’ at London tube station by ‘man wielding machete’

A critical incident has been declared after a stabbing incident near a tube station, with one person arrested.

The four victims were allegedly attacked at Hainault tube station in…

— MonitorX (@MonitorX99800)