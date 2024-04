Un bărbat și-a dat foc în fața tribunalului în care are loc procesul fostului președinte american Donald Trump (VIDEO)

UPDATE: Bărbatul care şi-a dat foc în faţa tribunalului din Manhattan a murit, la câteva ore după ce

–Știre inițială–

Un bărbat și-a dat foc în fața tribunalului în care are loc procesul fostului , au confirmat pentru două surse din cadrul forțelor de ordine.

După ce a intrat în parcul vizavi de tribunal, aruncând fluturași în aer, bărbatul și-a scos ceva dintr-un rucsac, obiect despre care încă nu se știe ce este, și și-a dat foc, a declarat pentru sursa citată un înalt oficial al forțelor de ordine.

Bomb Squad requested to Downtown Manhattan after a man SET HIMSELF ON FIRE outside of Trump’s trial

Anchetatorii strâng acum fluturații pe care bărbatul i-a aruncat în aer. O echipă CNN aflată la fața locului a observat unul dintre fluturași, pe care scria „NYU este un paravan al mafiei” și conținea diverse acuzații de nereguli la adresa școlii.

Cel puțin o persoană a folosit un extinctor pentru a încerca să stingă focul, iar un medic de urgență s-a grăbit să ajungă la bărbat și a încercat să îi acorde ajutor. Întreaga scenă a fost povestită de Laura Coates, de la CNN.

Oficialii Departamentului de Poliție din New York vor informa presa din parc în decurs de o oră.

GRAPHIC:

Man sets himself on fire outside the courthouse at the Trump Trial in NY.

This MADNESS MUST END!

