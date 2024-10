Un cocoș din Franța a ajuns în instanță, deoarece cânta prea tare: „E puțin sălbatic, nu-i place să vadă oameni”

Un cocoș pe nume Ricco, a ajuns motiv de ceartă între vecini, într-o zonă din nordul regiunii Isère din Franța. Proprietarul păsării au fost dați în judecată de o vecină deranjată de

Vecina nu se poate bucura de grădina sa din cauza cocoșului

Proprietarul cocoșului, Franck, spune că îl are pe Ricco din 2018 și trăiește într-o zonă de tranziție între fermă și un cartier rezidențial, cu aproximativ 20 de vecini în apropiere. Vecina, care s-a mutat lângă proprietarul cocoșului în 2021, a dat în judecată bărbatul pentru că zgomotul făcut de pasăre o împiedica să se bucure de grădina sa, conform

„Când am luat cocoșul, ne-am gândit să deschidem ușa cotețului la 8.30 pentru a nu deranja vecinii. Apoi am convenit să o deschidem la ora 9. Am observat că iarna găinile nu mai făceau ouă pentru că au nevoie de lumină. Așa că iarna deschidem la 8.30, iar vara la 9”, explică Franck.

Bărbatul a declarat că pasărea a devenit mult mai timidă de când a atras atenția vecinilor. „E puțin sălbatic, nu-i place să vadă oameni. A observat că e în centrul atenției acum și se ascunde când vede pe cineva”.

Ceilalți vecini îl susțin pe bărbat în instanță

Propietarul a prezentat în fața instanței faptul că restul vecinilor îl susțin și nu sunt deranjați de zgomotul produs de pasăre. „I-am întrebat pe toți vecinii dacă cocoșul nostru îi deranjează. Toți cei cu care am vorbit ne-au spus că nu îi deranjează. Din contră, voiau să audă mai des cocoșul cântând”, a mai spus Franck. Cazul va ajunge în instanță pe data de 14 ianuarie 2025.

Cântecul cocoșului Ricco este protejat prin lege

O lege din 29 ianuarie 2021 privind protejarea patrimoniului zonelor rurale franceze arată că „sunetele și mirosurile” fac parte din „patrimoniul comun al națiunii, alături de peisaje, calitatea aerului, ființele vii și biodiversitate”.

Acesta nu este primul caz de acest fel în Franța. În 2019, proprietarii unui pe nume Maurice au fost dați în judecată de către o vecină din cauza zgomotului pe care acesta îl făcea în fiecare dimineață.

Într-un final, cocoșul a câștigat procesul și dreptul de a cânta la orice oră dorește. „Un cocoș nu este anormal, insuportabil sau o bătaie de cap excesivă. El nu se afla în curtea lui ca să fie cool. El locuiește acolo, printre găini, pentru că stăpânii lui au nevoie de ouă”, a explicat la acel moment Julien Papineau, avocatul cocoșului Maurice.