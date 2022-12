Un deputat turc a fost accidentat grav în timpul unei bătăi în parlament

a fost internat de urgenţă la terapie intensivă, marţi, la Ankara, deoarece a suferit o lovitură în zona capului pe parcursul unei dispute în parlament, aduce la cunoștință, în aceiași zi, o colegă de partid, de asemenea membră a legislativului, informează AFP.

„Am constatat că starea sa s-a deteriorat în urma loviturii primite în cap (…) La spital a fost supus unei defibrilări cardiace”, a fost declarația Aylin Cesur, deputată din partea Iyi Parti („Partidul Bun” în turcă, naţionalist) și membră a aceleiaşi formaţiuni politice ca parlamentarul spitalizat, Huseyin Ors.

Deputatul de 58 de ani se află în prezent la terapie intensivă, starea sa fiind considerată „critică”, a detaliat colega sa.

și se poate observa cum deputatul de Trabzon este atacat de un ales al partidului aflat la putere, AKP (Partidul Justiţiei şi Dezvoltării, islamo-conservator).

A fistfight erupts in the Turkish parliament during a speech by opposition lawmaker who earlier accused President Recep Tayyip of disrespecting Turkish soldiers who died in .

