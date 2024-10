Un grup de pe rețelele de socializare, ajutor pentru o rusoaică care urmează să se mute în România. Ce sfaturi a primit aceasta

O familie care locuiește în a decis recent să părăsească țara pentru a se muta în România. Ea rusoaică, el român se pregătesc intens pentru a face marele pas, însă pun mare accent pe a fi informați înainte de a ajunge în țară.

Femeia mărturisește că este sătulă de situația tensionată din Israel și consideră că nu este deloc prielnic pentru cei doi copii ai săi să crească într-un astfel de mediu. Astfel că, la o lună distanță de a se muta în România, femeia a scris o postare pe un grup de dedicat persoanelor de altă naționalitate care locuiesc în țara noastră.

„Bună! O mică poveste. M-am născut în St.Peterburg, Rusia, dar locuiesc în Israel de mai bine de 20 de ani. Soțul meu este român, dar a trăit 20 de ani în Grecia. Avem doi copii mici care vorbesc 3+ limbi. Aici, în Israel, trăim într-un sat foarte mic din comunitatea oamenilor uimitori… în nord. Ei bine, tot anul trecut a fost greu să digerăm tot ce se întâmplă în regiunea noastră, dar ultima lună și jumătate a devenit prea mult pentru noi să stăm aici cu copiii mici. Am decis să ne mutăm în România peste o lună”, a început femeia postarea, potrivit .

Mutarea într-o țară nouă nu este deloc ușoară, nici măcar dacă iubești țara respectivă, cultura ei sau ești căsătorit cu o persoană care provine de acolo. Cu atât mai mult, procesul devine mai dificil și necesită mai multă documentare atunci când sunt implicați și copii.

„Iubesc România, dar totuși este o decizie foarte grea, am mai multe întrebări decât îmi încap în cap. Mai ales în ceea ce privește copiii. Încă nu știu unde în România o să ne stabilim, cel mai probabil Brașov. Probabil aș prefera sătuc sau oraș mai mic, deoarece nu suntem oameni de oraș. Ar putea cineva să împărtășească orice informații despre educația copiilor, mai ales mai naturală precum stilul Montessori sau Waldorf”, a mai scris femeia.

Sfaturile nu au întârziat să apară

Râșnovul a fost printre opțiunile cel mai des propuse, însă și satele din proximitatea Brașovului au primit multe cuvinte de laudă.

„Încercați Râșnov, e aproape de Brașov. Chiar și pentru copii să meargă la școală în Brașov e la doar 20 de minute de condus, mult mai mic dar cu acces ușor. Brașovul nu e mare, nici ca oraș și are vibe de oraș mic”, i-a sugerat cineva.

„Există multe opțiuni frumoase. Râșnovul este foarte frumos, și puteți viziona și satele săsești din jurul Brașovului, precum Harman sau Prejmer. Veți găsi și la Brașov o școală Waldorf despre care am auzit numai de bine. Mult succes, cred că o să iubiți Brașovul!”, a fost un alt comentariu.

„Locuiesc în Brasov, dar în Schei, lângă pădure, și merg în oraș o dată sau de două ori pe săptămână. Aici în Schei lângă pădure, parcă trăiesc la țară. Râșnov este o altă opțiune, dar nu sunt sigur de opțiunile de educație de acolo”, a scris o altă străină.

București, recomandat pentru oportunitățile educaționale

Au fost și oameni care i-au sugerat femeii să se reorienteze spre București, Capitala fiind orașul cu cea mai mare diversitate, în ceea ce privește sistemul educațional.

„Este trist că simți că trebuie să părăseșți Israelul. Oricum, România ar putea fi un loc bun pentru a-ți crește copiii și viața în general este mult mai sigură decât în Israel. Aș alege Bucureștiul de departe… Bucureștiul oferă cea mai largă gamă de posibilități educaționale, există chiar și o școală evreiască, de asemenea, cea mai mare comunitate evreiască-israeliană. Singurul dezavantaj – dacă este relevant pentru ține – este prețul locuințelor, cumpărare sau închiriere, în special în și în jurul centrului CBD -. Toate celelalte facilități sunt cel mai bine amenajate în București. Pe partea rurală aș spune un nu categoric, un „sat” israelian este cu totul diferit de cel românesc, în special în ceea ce privește școlarizarea și toate celelalte aspecte. Mai adaug că mă deplasez regulat în România am un loc al meu în București și sunt bine informat etc”, a sfătuit-o un străin.

„Bună! Am o poveste asemănătoare cu a ta, născut la Moscova, crescut în Israel, căsătorit cu o româncă. Nu am copii, dar am locuit în București în ultimii 8 ani. Nu știu dacă veți găsi astfel de școli în afara unui oraș mare sau suburbii, ca să fiu sincer, dar chiar și la 20 de minute de București aveți zone verzi foarte drăguțe cu o mulțime de setări de educație mai puțin tradiționale, în special în părțile nordice (Pipera, Băneasa, Voluntari, Tunari…). Costul traiului este mult mai ieftin, este foarte sigur, iar românii sunt extrem de prietenoși cu străinii și israelienii”, a scris o persoană cu o poveste similară cu a femeii.

Au fost și persoane care i-au recomandat femeii să nu se mute în România

„O, nu veniți în România. Du-te în Italia, Polonia, Grecia”, a comentat un român.

„Dacă soțul și copiii tăi vorbesc grecește, mai bine te muți în Grecia. Totuși pentru România, dacă sunteți în căutare de sisteme educaționale speciale puteți găsi doar în București. Nicio șansă la țară”, a fost răspunsul unui internaut.