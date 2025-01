Un nou atac armat, în masă, în SUA. Mai multe persoane au fost împușcate în fața unui club de noapte din Queens, New York (VIDEO)

Cel puțin 11 persoane, în principal adolescenți, au fost rănite într-un atac armat, care a avut loc pe 1 ianuarie, în fața unui club de noapte din Queens, New York.

Un bărbat înarmat a deschis focul lângă clubul de noapte Amazura din Jamaica, chiar înainte de ora 23:20 (ora locală din Queens, New York), în timp ce o mulțime mare de oameni părăsea locația, potrivit polițiștilor și surselor din apropiere, informează .

Victimele au fost transportate la spitale din zonă, inclusiv Long Island Jewish Hospital și Cohen’s Children Medical Center, potrivit surselor.

MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY

At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club

This is still an ACTIVE situation.

