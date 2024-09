Un nou eșec pentru ruși: RS-28 Sarmat, racheta nucleară ”care nu poate fi interceptată”, a explodat în poligonul de lansare

Pe 20 septembrie, Rusia a încercat un alt test al rachetei sale balistice intercontinentale Satan II sau RS-28 Sarmat la Cosmodromul Plesetsk, care se pare că s-a încheiat cu un eșec. Racheta, prezentată de Rusia ca o componentă cheie a descurajării sale strategice, a explodat în poligonul său de lansare, lăsând un crater masiv și provocând daune semnificative locului de testare, potrivit analistului OSINT MeNMyRC. Acesta marchează al patrulea test nereușit al rachetei Sarmat, despre care Rusia a susținut anterior că a fost plasată în alertă de luptă.

Data points still coming in for the launch site and I’m beginning to think this is an ongoing fire started by the launch activities. NOAA-20 and the SUOMI NPP satellites have two detections as they cross the area in their orbits. No way to tell from this data alone if the fire…

— MeNMyRC (@MeNMyRC1)