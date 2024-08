Un pilot rus își face selfie calm la câteva secunde după ce avionul lui e doborât: „Am fost atacați și nu am avut timp să reacționăm” (VIDEO)

Un rus s-a ejectat din avionul pe care-l pilota, un Su-27 sau Su-35, apoi și-a scos calm telefonul pentru a face un clip și un selfie. „Am fost atacați și nu am avut timp să reacționăm”, pare el să spună.

remarcă atitudinea complet detașată și indiferentă a pilotului, deși tocmai a pierdut un avion de milioane de dolari și era să-și piardă și viața.

La un moment dat, pilotul chiar își șterge telefonul, probabil de praf, pentru a filma mai clar.

Detaliul a fost remarcat și de unii ruși care au văzut clipul în online: „Dacă ar fi avut atâta grijă și de avionul care i-a fost dat, plătit de noi, cetățenii…”.

Ba chiar pilotul își face și un selfie.

A video appeared online of a Russian pilot who was shot down but managed to eject. He filmed his and his aircraft’s fall on his phone.

As the ejection occurred above the clouds and at a considerable altitude, it could either be the pilot of a Su-30/Su-35 fighter or a Su-34…

