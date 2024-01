Valul de aer polar pune stăpânire pe Europa. Temperaturile au coborât până la -10 grade Celsius / Crește semnificativ prețul gazelor

Valul de aer polar care a făcut ravagii în regiunea nordică a Europei săptămâna trecută s-a răspândit spre sud pentru a acoperi cea mai mare parte a zonei continentale.

Iarna pune stăpânire pe Europa

Temperaturile sunt prognozate să scadă până la -8,5 C (17 F) la Berlin și -4 C la Paris, potrivit Maxar Technologies Inc. Mercurul din termometre la Oslo a scăzut la -20 C, în timp ce avertismente de cod galben pentru gheață au fost emise pentru anumite părți din Marea Britanie și Germania, potrivit .

Trecerea la vremea înghețată, dar mai stabilă, ar putea stresa sistemele energetice ale regiunii, deși nivelurile ridicate de stocare a gazelor și cererea industrială lentă înseamnă că Europa este mai bine pregătită decât iarna trecută. Perspectivele pentru intensitatea valului de frig s-au moderat, de asemenea.

Prețurile energiei pentru marți în Germania au crescut cu 7% până la cel mai mare vârf din 6 decembrie. Tarifele franceze au fost, de asemenea, aproape de cele mai ridicate, deși operatorul de rețea al națiunii RTE a spus că ar putea face față cererii crescute de energie electrică.

Asta după ce prețurile la gazele naturale la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani pe bursele europene și cu stocuri record.

În timp ce iarna europeană a fost în mare parte mai blândă decât în ​​mod normal, vremea înghețată este prognozată până în ianuarie, potrivit meteorologilor chestionați de Bloomberg. Modelele meteorologice de înaltă presiune înseamnă, de obicei, mai puțină generare de vânt.

Institutul de Meteorologie din Polonia, care a raportat deja temperaturi foarte scăzute, de minus 23 de grade Celsius în nord-estul ţării, a emis o avertizare de ger care vizează cea mai mare parte a teritoriului.

În nord-estul ţării, 2.200 de gospodării au rămas luni fără curent electric, iar funcţionarea transportului şcolar a fost suspendată.

În Letonia, în nord-est, mercurul din termometre a scăzut luni până la minus 29,5 grade Celsius în Daugavpils, al doilea oraş al ţării.

Temperaturi extreme au dus la creșterea prețului gazelor

Temperaturile din Londra sunt prognozate să fie cu 4,8 grade Celsius sub norma pentru marți. Pentru capitală sunt prognozate averse de zăpadă, iar în partea de sud a Marii Britanii există avertismente pentru gheață.

„Va deveni destul de rece”, a spus Met Office din Marea Britanie. Începutul acestei săptămâni „este probabil să înregistreze cele mai scăzute temperaturi din această perioadă mai rece”.

Temperaturi de -30C au fost înregistrate în weekend în zonele din jurul Oslo, impactând serviciile feroviare. Scăderea temperaturilor face, de asemenea, ravagii în flota de autobuze electrice a capitalei, a raportat VG, cu peste 60 de plecări anulate luni.

„Este un frig amar, ceea ce înseamnă că nu avem suficiente autobuze pentru a rula toate plecările”, a declarat Cathrine Myhren-Haugen, purtătorul de cuvânt al operatorului Ruter, potrivit VG. „Raza de acțiune scade și este nevoie de mai mult timp pentru a încărca autobuzele.”

Iarna și în România, unde mai multe drumuri au fost blocate din cauza viscolului, cursurile au fost suspendate, iar mai multe localități au rămas fără curent.

În Ungaria, serviciul naţional de meteorologie a prognozat temperaturi minime de până la minus 12 grade Celsius la sfârşitul săptămânii, însoţite de vânt intens, de până 90 de kilometri la oră.

În Republica Moldova, o ţară mică situată între Ucraina şi România, în jur de 22.000 de gospodării au rămas luni fără curent electric, iar valul de frig a condus la anulări şi întârzieri ale zborurilor pe aeroportul din capitala Chişinău.