Vladimir Putin se retrage în buncărul anti-atomic de Revelion. Motivul invocat: teama de un virus gripal

Un focar major de gripă care a lovit Kremlinul l-ar putea forța pe președintele rus Vladimir Putin să se izoleze într-un , scrie NDTV.

Putin intenționează să se izoleze într-un și să petreacă acolo Revelionul împreună cu partenera sa de viață Alina Kabaeva, invocând faptul că se protejează astfel de un virus gripal.

Tulpina de gripă H1N1 va lovi puternic Rusia în acest an, conform șefului Serviciului Federal de Supraveghere pentru Protecția Drepturilor Consumatorului și Bunăstare Umană, Anna Popova, citat de agenția rusă de știri TASS.

„Da, anul acesta, gripa a venit pentru a rămâne. Cel mai neplăcut lucru în această situație este că tocmai varianta de gripă este cea care provoacă cele mai grave prejudicii sănătății”, a precizat Popova într-un interviu pentru postul de televiziune Rusia-1.

„Acesta este virusul gripal A (H1N1) din anul pandemic 2009. În 2009, a apărut pentru prima dată ca un tip de gripă cu potențial mare de răspândire și a declanșat pandemia 2009-2020″ – a adăugat Popova, relatează .

Informația este confirmată și de canalul de Telegram General SVR, moderat de o sursă anonimă din Serviciul de Informații Externe al Rusiei.

Putin și-a anulat conferința de presă de la sfârșit de an și, probabil, și discursul în fața Parlamentului rus

Kremlinul nu a oferit nicio explicație pentru anularea conferinței de presă de la sfârșit de an, o tradiție instituită în 2001 și întreruptă în 2008 până în 2012, perioadă în care a deținut funcția de prim-ministru.

Pregătirile pentru conferința de presă de final de an a lui Putin, la care urmau să participe atât jurnaliști ruși cât și străini, erau întru-un stadiu avansat când liderul de la Kremlin a decis să o anuleze; informația a fost confirmată de șase oficiali de la Kremlin și din guvern, sub anonimat, pentru The Moscow Times.

„S-a discutat despre situația de pe front și despre modul în care aceasta nu evoluează în cel mai favorabil mod„, a declarat una dintre sursele de la Kremlin.

„Șeful este o stâncă, se poate descurca. El nu va dori să anuleze conferința de presă, iar capacitatea și experiența sa îi vor permite să întoarcă situația în favoarea sa. La urma urmei, Rusia de astăzi este într-adevăr o fortăreață asediată, iar Putin este comandantul ei”, a completat aceasta, citată de sursa amintită.

La Kremlin au existat temeri că Kievul ar putea organiza un atac major în perioada premergătoare evenimentului

„Nimeni nu poate garanta 100% că un astfel de atac nu va avea loc. Președintele era conștient de acest lucru și a fost un argument puternic pentru anularea conferinței de presă”, a declarat un oficial de la Kremlin pentru The Moscow Times.

Conform declarațiilor amintite, serviciile de securitate nu ar fi putut să-i garanteze lui Putin că nu va avea loc un atac major al ucrainenilor în preajma evenimentului, potrivit unui oficial de la Kremlin iar o mare îngrijorare a Kremlinului este că ar putea fi asociat cu războiul ceea ce ar afecta negativ popularitatea sa.

Sondaje recente făcute de publicații și jurnaliști independenți arată că peste 50% dintre oamenii de rând vor negocieri de pace cu Ucraina

Propaganda Kremlinului a căutat evenimente pozitive prin care să-l asocieze pe Putin, astfel că importante companii din sectoarele energiei, transporturilor și comunicațiilor îl includ pe liderul rus într-o serie masivă de evenimente publice, de la inaugurarea unei ferme de curcani din Siberia, la sărbătorirea zilelor agenției de energie nucleară Rosatom și conglomeratului de apărare Rostec, până la inaugurarea porțiunii rutiere de pe podul Crimeea, când a condus un Mercedes pentru a inspecta lucrarea proaspăt finalizată – relatează ziare.com.

Putin nu va putea să evite subiectul războiului la nesfârșit, potrivit analistului politic Abbas Galliamov, fost propagandist al Kremlinului, care susține că anularea amânarea discursului despre starea națiunii au fost mișcări bune din punct de vedere tactic.

„Aceste decizii atestă impasul strategic în care se află Kremlinul”, a conchis Galliamov.