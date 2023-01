Vladimir Putin, surprins singur la slujba de Crăciun de la Kremlin (VIDEO)

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a participat singur, sâmbătă, la slujbă de Crăciun oficiată într-o catedrală din Kremlin, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Agenţia rusă de presă RIA a transmis că este pentru prima dată în ultimii ani când acesta alege să sărbătorească Crăciunul la Moscova, decât în regiunea din jurul capitalei, așa cum a procedat până acum, potrivit

❗Vladimir Putin met Christmas in the Annunciation Cathedral of the Moscow Kremlin. 🎄🇷🇺

Televiziunea de stat a transmis în direct două clipuri în care se poate observa cum preşedintele Putin este singur în interiorul Catedralei Buna Vestire, în timp ce preoţii oficiau la miezul nopţii Sfânta Liturghie.

Singurul participant de la slujbă, Putin a venit îmbrăcat cu o haină albastră şi cu un pulover alb cu guler înalt.

☦️🇷🇺(Video)

Vladimir Putin attended a service at the Annunciation Cathedral in the Moscow Kremlin on Christmas Day

