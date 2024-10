Mărturia unei românce din Spania, după inundațiile catastrofale: A fost dezastru! Mașina mea am găsit-o la metri depărtare, pusă de-a curmezișul pe șosea / Nu se prea găsește apă potabilă în magazine (VIDEO)

Anca Albert, o româncă stabilită în , a dat mai multe detalii în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru, despre cum este situația în aceste momente acolo, după inundațiile catastrofale în urma cărora peste 70 de oameni au murit.

De asemenea, și cel puțin au fost dat dispăruți după inundațiile din Spania.

Românca a relatat situația dezastruoasă din Spania. Ea a menționat că orașul este practic blocat din cauza viiturilor, iar autostrăzile și punctele de ieșire sunt în continuare închise. De asemenea, a subliniat că în Valencia nu se găsește apă potabilă, iar apa de la robinet este de culoare maronie și nu poate fi utilizată.

„A fost dezastru”

Anca Albert a descris cum comunitatea s-a mobilizat pentru a se ajuta reciproc în aceste momente dificile, chiar dacă mulți oameni sunt disperați și se confruntă cu pierderi materiale. Ea a menționat că mașina ei a fost luată de ape și că a fost găsită la o distanță considerabilă, subliniind gravitatea situației.

“A fost afectat un nod de telecomunicații din apropiere, așa că suntem fără internet și semnalul este foarte prost, începând de aseară.

Valencia este blocată din cauza viiturilor, din cauza inundațiilor, încă continuă să fie blocate autostrăzile și toate punctele de ieșire din Valencia. A fost dezastru. Valencia, ca și oraș, ca și capitală în sine, a fost un pic ferită de furia apelor de data aceasta, însă totul în jur și în zona metropolitană este dezastru”.

„Încă sunt alerte. Astăzi am stat toată după-amiaza cu frica unei noi inundații”

Românca a fost întrebată ce au transmis meteorologii pentru următoarele ore și dacă se încheie perioada aceasta, dacă va fi mai bine din punct de vedere meteorologic.

“Încă sunt alerte. Astăzi am stat toată după-amiaza cu frica unei noi inundații, pentru că era în pericol să se rupă barajul de la Loriguilla, din apropiere de zona unde stau eu, din apropiere de Valencia.

În Valencia au sunat telefoanele cu alerte, tot timpul era în pericol să iasă din albie râul Turia, cel care înainte tăia toată Valencia și care a făcut multe probleme de-a lungul anilor valencienilor și ar fi fost un dezastru extraordinar, pentru că e un râu mare, dar deocamdată să spunem că Dumnezeu ne-a ferit și nu au fost încă probleme, dar nu s-a terminat. Deci se așteaptă încă probleme și oamenii la ora asta sunt în stradă.

Îmi pare rău că nu am posibilitatea de a face o intervenție în direct, ca să vedeți. Vecinii mei sunt la poarta garajului, unde încearcă să pună baraje, în caz că vine apa, să nu intre din nou. Suntem toți disperați.

Eu sunt una dintre persoanele afectate, bunurile materiale să spunem că sunt nesemnificative și suntem bine, ceea ce nu poate spune toată lumea, au fost și victime, au fost și cazuri mai tragice, așa că nu ne plângem.

Mașina mea a fost luată de ape. Am găsit-o undeva pe la 4 dimineața, când s-au retras apele. A fost o chestie de 10 minute, practic, undeva la 9, fără un sfert seara.

A fost o revărsare de ape. În 10 minute era apa de jumătate de metru, nu s-a putut, practice, face nimic.

Mașina mea a fost luată din fața blocului. Mașina copilului meu era în garaj, la subsolul 2. Încă este acolo sub ape, pentru că subsolul 2 a fost inundat complet, cu tot efortul pe care l-au făcut vecinii ca să aducă table, lemn, ca să nu intre apa în garaj în cantitate mare. Totuși a intrat, era imposibil și atunci mașina copilului meu încă este sub apă, a mea am găsit-o la metri depărtare, pusă de-a curmezișul pe șosea. Bineînțeles că a fost inundată, este iremediabil”.

În acest moment, în niciun magazin nu se prea găsește apă potabilă”

Întrebată cum se descurcă cu proviziile în această perioadă și dacă sunt magazine deschise, românca a spus:

“Puținele magazine care au reușit să se salveze și să nu fie inundate azi noapte au deschis astăzi. În schimb, oamenii au ras tot. În acest moment, în niciun magazin, nici din Valencia capitală nu se prea găsește apă potabilă.

Apa de la robinet, vă dați seama că este în acest moment de culoare maronie, deci în niciun caz nu se poate utiliza, unde este apă și bineînțeles că oamenii au căutat să cumpere provizii, pentru că se mai așteaptă încă și în noaptea asta vreme rea. Și atunci nu știu cât timp vor fi blocați în case sau în localitățile unde sunt și frica, pur și simplu, au ras tot, ca să spunem”.