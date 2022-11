Vladimir Soloviov, pledoarie la TV pentru reintroducerea pedepsei cu moartea

Vladimir Soloviov cere pedeapsa cu moartea pentru militarii ruși care nu își îndeplinesc misiunile. De asemenea, prezentatorul TV rus cere personalului său să blocheze orice utilizator online care îi transmite să meargă pe front. Soloviov este considerat propagandistul favorit al președintelui rus Vladimir Putin.

„Cred că este necesară schimbarea legilor care funcționează pe teritoriul Rusiei. Moratoriul asupra pedepsei cu moartea ar trebui anulat! Cred că cea mai înaltă formă de apărare a națiunii este vital necesară, însemnând pedeapsa cu moartea, execuția prin împușcare, procese militare și tribunale militare ar trebui să funcționeze în armată. Lașii ar trebui să își ispășească vina cu sânge. Asta cred că ar trebui să se implementeze. Unități speciale, poate poliție militară care să prindă soldați armați care își abandonează pozițiile de luptă. Ne trebuie disciplină de fier în armată. Gata cu fătălăii!”, a spus Soloviov.

