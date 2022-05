Volodimir Zelenski, după ce zeci de civili ucraineni au decedat în urma atacului aerian din regiunea Cernigov: „Acești oameni nu vor avea niciun viitor”

Circa 90 de persoane au decedat în urma unui atac aerian asupra satului Desna din regiunea Cernigov, a precizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Atacul a avut loc în 17 mai.

Circa 90 de ucraineni au murit în urma atacului aerian

În timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial, liderul Kievului și-a amintit de localitatea Desna atunci când

„Astăzi am terminat lucrările la Desna. Din păcate, statisticile sunt următoarele: am găsit 87 de victime sub dărâmăturile din localitatea Desna. 87 de cadavre, victime, persoane ucise. Acești oameni nu vor avea niciun viitor”, a precizat șeful statului ucrainean.

Volodimir Zelensku a menționat că, în calitate de președinte al unei țări aflate în război, se gândește la prezentul Ucrainei și la câți oameni mor în fiecare zi.

Mii de ruși, trimiși „în iad” de ucraineni

Apărătorii Ucrainei „au trimis în iad” peste 29 de mii de invadatori. În ultimele 24 de ore, militarii ucraineni au lichidat încă 150 de soldați ruși, informează reprezentanții Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe .

„Cele mai mari (în ultima zi) au fost observate în direcția Bahmut. Se precizează datele. Învingem ocupantul! Împreună vom câștiga! Puterea noastră este în adevăr!”, precizează reprezentanții Statului Major al Forțelor Armate din Ucraina.