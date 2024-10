Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu soldații care luptă în regiunea Kursk a Rusiei. Președintele Ucrainei, în vizită în Sumî, regiune din zona de graniță (FOTO, VIDEO)

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că a efectuat o vizită în regiunea Sumî din zona de graniță și s-a întâlnit cu soldații care luptă în operația din regiunea Kursk a Rusiei, relatează AFP preluată de .

„Astăzi mi-am început călătoria în regiunea Sumî cu o întâlnire cu soldații noștri – tipii care luptă în regiunea Kursk, apărând regiunile noastre de graniță și întreaga țară”, a afirmat liderul ucrainean pe Telegram.

„În timpul unui război lung, nu este vorba numai despre motivarea personalului. Este necesar să motivezi întreaga lume și să (îi) convingi că ucrainenii pot fi mai puternici decât inamicul”, a adăugat Volodimir Zelenski.

Zelenski s-a întâlnit cu soldații din Brigada 82 Asalt Aerian care luptă în Rusia și fost informat de comandatul brigăzii, Dmytro Voloshyn, care i-a vorbit despre situația operativă și despre „lupta împotriva dronelor rusești”.

I held another Staff meeting in the Sumy region, focusing on two key issues that are closely related in this region, as well as in other frontline areas: air defense and energy. I received a report from Acting Commander of the Air Force Anatolii Kryvonozhko and Commander of the…

Președintele Ucrainei le-a înmânat distincții soldaților, însoțit de șeful Statului major, Oleksandr Sîrski, într-un adăpost subteran.

Volodimir Zelenski le-a mulțumit soldaților care luptă în regiunea Kursk, spunând că operațiunea „a ajutat foarte mult la motivarea celor ne oferă pachete de sprijin cu arme”.

Liderul ucrainean efectuase o vizită în regiunea Sumî și în finalul verii, după lansarea ofensivei-surpriză de pe teritoriul Rusiei din 6 august.

Ofensiva a continuat timp de aproape două luni. Kievul a oferit puține detalii despre operație în ultima perioadă.

Între timp, Ucraina a continuat să piardă teritoriu, cu forțele ruse înaintând semnificativ în regiunea Donețk.

In Sumy, I visited our warriors, who are recovering from wounds, spoke with them, and presented them with state awards.

I am grateful for their service, for protecting our country, and for every step they take to defend Ukraine. I also thank the medical staff for saving the…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)