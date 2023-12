Zelenski a vizitat în secret soldați ucraineni grav răniți, înainte de discursul la ONU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat o vizită secretă la Spitalul Universitar din Staten Island, SUA, unde a întâlnit militari ucraineni grav răniți, înainte de discursul său la Adunarea Generală a ONU, relatează AFP. Într-o întâlnire emoționantă, Zelenski le-a transmis soldaților că Ucraina are nevoie de ei pentru a înfrânge Rusia și i-a încurajat să se întoarcă acasă pentru a contribui la victorie, potrivit .

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a sosit la New York pentru a se adresa Adunării Generale a ONU, a efectuat o vizită secretă la Spitalul Universitar din Staten Island. Această vizită a fost neobișnuită și emoționantă, deoarece Zelenski a întâlnit militari ucraineni grav răniți, care se aflau în SUA pentru tratament.

În timpul vizitei, Zelenski a discutat cu militarii care aveau picioare sau mâini amputate sau care sufereau de dizabilități grave. El a privit cu empatie acești eroi ucraineni și le-a vorbit cu căldură și încurajare.

Președintele i-a întrebat pe militari cum se simt și a avut conversații personale cu fiecare dintre ei.

„Vă suntem recunoscători şi suntem mândri de voi”, le-a spus el în ucraineană.

I started my visit to the U.S. with the most important thing: meeting our wounded warriors at Staten Island University Hospital.

I thanked them all for their service and wished them a speedy recovery.

I also thanked and awarded medical personnel and the Kind Deeds foundation.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)