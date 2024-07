Strategii de generare de lead-uri pentru afacerea ta online

Prezența unei afaceri în mediul online are ca scop sporirea vizibilității companiei, a unui brand, care să ducă, în cele din urmă, la creșterea vânzărilor. Orice antreprenor este conștient de importanța lead-urilor în marketingul digital și a strategiilor prin care utilizatorii care interacționează cu un anumit content plasat pe internet devin direct interesați, având potențial de a se transforma în viitori clienți.

Un lead poate fi cineva care vede sau descarcă un conținut al companiei tale, se înscrie pentru un test sau îți vizitează magazinul. elaborează strategii eficiente de generare de lead-uri, în funcție de nevoile specifice ale afacerii tale online.

Ce sunt lead-urile calificate, în marketingul digital?

În activitatea de marketing digital, o importanță deosebită o au lead-urile calificate. Acestea demonstrează că un potențial client a arătat un nivel de bază de interes pentru compania ta, pentru produsul sau serviciul pe care îl comercializezi.

În general, sunt considerate lead-uri calificate anumite acțiuni punctuale pe care le realizează utilizatorii de internet care intră în contact cu un conținut postat sau distribuit de firma ta. Iată câteva exemple: completarea unui formular web cu numărul de telefon și adresa de e-mail, înscrierea la un newsletter, completarea unui formular de contact pentru un eveniment, înscrierea la un webinar.

Acestora li se adaugă interacțiunea pe rețelele sociale, conversațiile cu chatbot-ul de pe site, apelul telefonic pentru a solicita mai multe informații despre un produs, serviciu sau eveniment, descărcarea unui e-book, dar și click-urile pe o reclamă, anunț sau link în articolele de link building.

Toate aceste activități sunt considerate lead-uri calificate în marketing, deoarece clientul potențial s-a angajat în mod voluntar într-o interacțiune cu afacerea ta, ca răspuns la o activitate de marketing pe care o desfășori.

Care sunt cele mai eficiente strategii eficiente de generare de lead-uri

O strategie de generare de lead-uri este un plan general pentru a-i determina pe potențialii clienți să-ți împărtășească informațiile lor de contact și să opteze pentru comunicări de marketing sau de vânzări de la compania ta.

O strategie eficientă de generare de lead-uri îți permite să îți asiguri un număr cât mai mare de potențiali clienți, să îți construiești o bază de date pentru trimiterea de e-mailuri, să identifici potențialii cu cea mai mare probabilitatea de a cumpăra și să îți personalizezi eforturile de marketing și vânzări și mesajele aferente acestora.

Un prim pas este crearea de landing pages, pagini create special pentru a transforma utilizatorii în potențiali clienți. Pentru a-i convinge pe oameni să acceseze link-ul, apoi să-și completeze datele, ai nevoie de o propunere de afaceri clară și atractivă, de beneficii pentru utilizatori și de credibilitatea și imaginea pozitivă a brandului. Optează pentru forme simple de colectare a datelor și nu pentru formulare a căror completare consumă mult timp sau implică informații sensibile.

Conținutul de calitate, util, original și informativ este generator de lead-uri calificate. Plasarea de ghiduri utile, sub formă de e-book, a căror descărcare este condiționată de introducerea unor date ale utilizatorului, este o altă modalitate de a crea lead-uri pentru afacerea ta.

Pentru potențialii clienți, de mare ajutor este un chatbot. Angajarea într-o conversație cu acesta este în general mai confortabilă utilizatorilor decât discuția cu un operator uman.

Google ads, social media ads pot fi mari generatoare de lead-uri. Nu neglija rolul unui buton de call to action la finalul unui articol de pe site-ul propriu sau de pe blog. Un call to action care însoțește conținuturile SEO off page este, de asemenea, util. Concursurile cu premii sau giveaway sunt o modalitate excelentă de a transforma utilizatorii în potențiali cumpărători.

Nu te limita la o singură modalitate de a genera lead-uri pentru afacerea ta online și construiește permanent strategii, pe care să le testezi pe publicul țintă. Colaborarea cu o agenție de marketing online îți poate aduce mai rapid rezultatele dorită, datorită experienței și profesionalismului în elaborarea de metode prin care se generează lead-uri calificate pentru companii.