Un puști de 13 ani, prima ființă umană care a reușit să învingă Tetris (VIDEO)

Toți cei care au jucat Tetris și au acumulat destulă frustrare în fața ecranelor care se umpleau prea repede de figurine, pot spune că sunt, în cele din urmă. răzbunați, după ce un puști de 13 ani din Oklahoma a reușit să devină prima persoană care a învins clasicul joc video produs de Nintendo, relatează .

Willis Gibson a postat pe canalul său de YouTube un înregistrarea momentului în care a ajuns la nivelul 157 și a provocat blocarea jocului.

doar 38 de minute pentru a se impune în fața softului, iar la final s-a relaxat în fotoliul său spunând: ”Cred că o să leșin, nu-mi mai simt degetele!”

Tetris a fost creat în 1984 de un inginer sovietic, Alexei Pajitnov. Jocul a câştigat popularitate după apariţia sa pe consola NES de la Nintendo, în 1989. În prezent, jocul poate fi jucat pe o serie de console şi platforme, inclusiv pe telefoane mobile.

Până în câţiva ani, jucătorii credeau că nivelul maxim ce poate fi atins este 29.

În 2010, Thor Aackerlund a reuşit să ajungă la nivelul 30 folosind o tehnică numită ”hypertapping” – prin care jucătorul izbuteşte să mişte controlerul mai repede decât viteza din joc.

Nivelul atins de Aakerlung i-a stimulat și pe allţi jucători să adopte hypertapping şi alte tehnici pentru a vedea cât de departe pot ajunge, dar, până luna trecută doar la așa-numitul ”kill screen” – ecran afișat în momentul în care se atinge nivelul maxim al jocului, provocând blocarea acestuia.

Revenind la Willis Gibson – care are pseudonimul Blue Scuti pe YouTube -, el s-a apucat de acest joc de când avea 11 ani şi a participat la mai multe turnee de gaming.

„Când am început să joc acest joc nu m-am aşteptat niciodată să se blocheze jocul sau să îl bat”, a scris el pe canalul său de YouTube.

Impunându-se în fața jocului, Willis spune că a obținut cel mai mare număr de puncte și alte trei recorduri mondiale în lumea Tetris, fapt care a stimulat dorința multor altor gameri de a obține rezultate și mai bune.

