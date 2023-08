Twitter (X) afișează cu cinci secunde mai târziu site-urile pe care Elon Musk nu le suportă

Elon Musk are o listă cu site-uri și publicații de știri pe care nu le suportă. Utilizatorii aplicației X s-au plâns de faptul că trebuie să aștepte cinci secunde pentru a fi disponibil conținutul site-urilor pe care miliardarul nu le place, conform .

Twitter (X) ar avea o întârziere de cinci secunde atunci când accesezi site-urile pe care Elon Musk nu le suportă, printre care Instagram, New York Times, Reuters și Blue Sky.

Concurenții aplicației lui Elon Musk au raportat această problemă, printre aceștia fiind și publicații de știri vizate de miliardar pentru unele relatări critice. Washington Post a testat aceste întârzieri și atunci când cineva încerca să acceseze un link de pe Twitter pe un alt site, se deschide o pagină goală, durând câteva secunde până când conținutul se încarcă.

Twitter/X is throttling link clicks to the website by causing a 5 second delay during the redirect.

