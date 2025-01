Vremea se schimbă din nou, în România. Prognoza meteo pentru zilele următoare cu cele mai noi date de la ANM (VIDEO)

Meteorologul Alina Șerban a oferit o detaliată despre din România pentru următoarea perioadă, în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Alex Vlădescu. Ea a menționat că, în regiunile intracarpatice, vremea este închisă și mai rece decât normal, cu temperaturi ușor negative, în special în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, unde se înregistrează valori între -4 și 0 °C. În contrast, în regiunile precum Muntenia, Dobrogea și Moldova, temperaturile au atins valori de 11 până la 14 °C, cu cer senin și fără precipitații.

Cum va fi vremea în România, în zilele următoare

De asemenea, a subliniat că în extremitatea de sud-vest a Olteniei există nebulozitate și ceață, cu temperaturi de 3-5 °C. În următoarele zile, se așteaptă o schimbare a vremii, cu apariția de precipitații sub formă de ploaie în zonele joase și ninsoare în zonele montane, iar temperaturile vor crește ușor.

“În regiunile intracarpatice vorbim de o vreme închisă și mai rece, ușor mai rece decât în mod normal, a avea la această data, cumva, un tablou termic neschimbat față de zilele anterioare, pentru că acolo a persistat nebulozitatea, ceață pe alocuri, asociată și cu burniță sau fulguială, condiții în care temperaturile au rămas ușor negative chiar și pe timpul zilei. Chiar și la momentul acesta, în Banat, Crișana, Maramureș, mare parte din Transilvania, avem temperaturi între -4, – 3 și 0 °, în timp ce în celelalte regiuni, în Muntenia, de exemplu, în Dobrogea, în Moldova, vorbim de temperaturi ce au atins valori de 11 până la 13-14 ° în condițiile în care cerul este mai mult senin și nu avem precipitații. Doar în extremitatea de sud-vest a Olteniei avem ceva nebulozitate, ceva ceață și pe acolo și temperaturi de 3-4-5 °.

Un tablou, cumva, neschimbat pentru partea de sud-est, de est a țării și mâine, pentru că în celelalte regiuni apare altfel de nebulozitate, nebulozitate asociată cu precipitații, sub formă de ploaie în zonele joase, sub formă de lapoviță, ninsoare în zonele montane, iar la altitudini mari chiar numai ninsoare, cu teme frontale au periferic frontale, vor fi frecvente în partea de vest, în nord, de centru a teritoriului până spre sfârșitul săptămânii și vor determina astfel de fenomene, în condițiile în care temperaturile, chiar și așa, vor mai crește ușor față de ceea ce am avut până acum”, a explicat meterologul Alina Șerban.