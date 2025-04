Traian Băsescu nu vede cu ochi buni decizia premierului de a trimite doi emisari care să ajute la îmbunătățirea relațiilor cu . În opinia sa, această decizie a premierului este greșită și va discredita România.

Fostul președinte a vorbit pe subiectul celor doi emisari pe care premierul a decis să-i trimită la Donald Trump ca să pledeze cauza României. Traian Băsescu a avut o intervenție în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac. El a spus despre Marcel Ciolacu că înțelege foarte puțin din ceea ce înseamnă guvernarea și, în plus, întâmpină și dificultăți ca să învețe.

„Este evident că avem un premier care, săracul, înțelege foarte puțin și îi este foarte greu să învețe, deși este de vreo trei ani în funcție. Cum poți să compromiți țara în asemenea măsură încât să anunți că trimiți niște emisari care să înlesnească accesul României la Casa Albă. Umilință mai mare de atît nu putea fi adusă de un premier”, a explicat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a arătat că, pe de altă parte, Marcel Ciolacu uzurpă atribuțiile președintelui interimar, Ilie Bolojan. Politica externă intră în atribuțiile acestuia, motiv pentru care tot trimite ambasadorii în alte state. Decizia premierului de a desemna doi emisari speciali pentru relația cu SUA pune România într-o situație foarte proastă.

„Pe de alt parte, el uzurpă atribuțiile președintelui. Relația cu alte state, la vîrf, o ține președintele țării pentru că de aceea ambasadorii sunt trimiși ai președintelui, nu ai premierului, Faptul că el și-a asumat, a făcut public că a nominalizat niște emisari, nu este foarte clar pentru ce, pune România într-o situație penibilă”, a mai spus Traian Băsescu.

Ciolacu face de râs România

Fostul președinte crede că prin această decizie, Marcel Ciolacu a discreditat guvernul României. În opinia asa, premierul ar fi trebuit să apeleze la serviciile diplomaților din Ministerul Afacerilor Externe

„Nu știu dacă vă dați seama că toate am ambasadele de la București au transmis, deja, acasă faptul că premierul nu mai utilizează , nu mai utilizează ambasadorul în relațiile cu SUA. Acum utilizează pe un domn care are 1.000 de camioane și nu are experiență diplomatică, dar o să capete. Nu este posibil. Sunt foarte curios ce mandat a putut să dea celor doi emisari pe care îi are fără să încerc să-i discreditez ca oameni. Din punct de vedere institutional sunt ceva de care se poate râde”, a spus Băsescu

Fostul președinte îl acuză pe Marcel Ciolacu că prin deciziile pe care le ia nu face decât să provoace rău României, așa cum nu a mai făcut alt premier, în trecut.

„Consecințele sunt că ne facem de râs tot mai tare. Ciolacu este într-o cursă de discreditare a guvernului României cum nu a avut nici un alt premier”, a mai spus Băsescu.