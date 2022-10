Nosfe a fost înmormântat. Lumea showbizului și-a luat rămas bun de la regele Trap-ului

Regele Trap-ului a plecat la ceruri. Trupul regretatului artist Nosfe a fost depus, luni după-amiază, la Biserica Izvorul Tămăduirii, Dumbrăveni, iar slujba de înmormântare a avut loc marți, 18 octombrie. Lumea showbizului e în doliu. Cântărețul a lăsat în urmă o soție îndurerată și o fetiță de șapte ani.

Nosfe, condus pe ultimul drum

Potrivit primelor informații din , Nosfe a făcut infarct. Urmează ca medicii legiști să întocmească și un raport toxicologic pentru a vedea dacă acesta consumase sau nu substanțe interzise. Oamenii din anturajul vedetei neagă faptul că acesta ar fi consumat droguri. Acesta a decedat la vârstă de 37 de ani.

Nosfe a fost unul dintre cei mai cunoscuți rapperi autohtoni și a avut colaborări cu nume cunoscute din muzica românescă precum , Ruby, Shift, Connect-R, Loredana Groza, Theo Rose și mulți alții. De la aflarea veștii, colegii de breaslă aduc tot felul de omagii celui care a încântat lumea cu muzica lui.

„Un om super pozitiv, talentat, deschis la muzici noi, așa am ajuns să lucrez cu el. Toți ne întrebăm ce s-a întâmplat și pare fără sens.(…) Prima oară nici nu am crezut că este adevărat, am crezut că este o strategie de marketing, deși suna macabru. Probabil o parte din mine nu a vrut să creadă, că n-ai cum să te gândești că un om de 37 de ani poate să moară așa subit, fără să aibă un istoric înainte, fără să se aștepte nimeni”, a afirmat Randi.

Vezi această postare pe Instagram

Artistul a decedat la 37 de ani

Acum două zile, pentru efectuarea necropsiei, trupul neînsuflețit al lui Nosfe a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ilfov.

„La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 3:26, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că, soțul acesteia a căzut în imobilul de domiciliu, din Balotești, și nu mai reacționează. I

mediat, polițiștii orașului Otopeni s-au deplasat la fața locului, pentru efectuarea activităților din competență, unde au identificat persoana în cauză, respectiv . De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care a constatat decesul bărbatului respectiv.

S-a relaționat cu medicul legist, care s-a deplasat la fața locului, iar după examinarea medico legală externă, trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, pentru efectuarea necropsiei”, a transmis Poliția Ilfov într-un comunicat.

Șatra B.E.N.Z a anunțat pe InstaStory că rapperul s-a stins din viață din cauza unui infarct pe care l-ar fi suferit după concert.