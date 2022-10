Adda a dezvăluit fanilor că are două chisturi pe creier. Vedetei îi tremura mâna și un picior din cauza bolii

Cântăreața Adda le-a dat o veste șocantă fanilor săi, aceasta a mărturisit pe Instagram că are două chisturi pe creier. Artista a făcut publice imagini în care se poate observa că îi tremură o mână și un picior. Aceasta a făcut o serie de dezvăluiri despre pe care le-a urmat până acum.

Adda este una dintre cele mai iubite cântărețe din România și se luptă cu boala Lyme de mult timp, iar în urmă cu doar câteva ore aceasta a dezvluit că are două chisturi pe creier.

Adda a împărtășit cu fanii apariția celor două chisturi pe creier

Adda își ține mereu la curent fanii cu evenimentele din viața sa, împărtășind cu urmăritorii și bune și rele. Astăzi însă le-a dat o veste șocantă, artista le-a mărturisit că are două chisturi mici pe creier, arhnoidiene având neaparată nevoie de tratament. Deși unii urmăritori au sfătuit-o să țină regim aceasta a clarificat situația și a spus că nu poate trece peste problemele de sănătate doar cu regim alimentar.

Vezi această postare pe Instagram

Adda declarații în exclusivitate despre boala sa

„Eu am fost la multe clinici de genul ăsta când îmi căutam diagnosticul și pot să zic că pe anumite probleme m-au ajutat, însă nu mi-au depistat problema reală și am dat mii de euro. (…) Diagnosticul cât mai rapid în boala Lyme face diferența, iar tratamentul care este foarte controversat, la fel, trebuie să fie unul foarte echilibrat și să lupți cu acest patogen pe toate fronturile. De fapt, nu este un singur patogen, sunt mai mulți patogeni, pentru că Borrelia nu vine singură, vine cu Moș Crăciun și prietenii săi. (…) Practic, regimul anti-infamator, fără gluten, fără lapte, fără zahăr și așa mai departe este bun (…) este mult mai ușor să se curețe și să scapi de toxinele date de patogeni în sine, dar și de antibiotice. Dar dacă ai demielinizări pe creier, Mielită transversă sau chistulețe arahnoidiene cum am și eu, am două micuțe pe creier, sunt micuțe”, a mărturisit Adda pe InstaStory.

Artista le-a dezvăluit fanilor că din cauza chisturilor arhanoidiene îi tremură mâna și piciorul, arătându-le chiar două videoclipuri în care simptomele sunt vizibile. În eea ce privește tratamentul pe care îl urmează, artista a povestit în ce consta Hiperbara, dar și Hipertermia, care ajută la dezinflamarea corpului, oxigenarea celulelor, dar și la creșterea imunității.

„Îmi provoacă asta (n.r tremurat) nu o să îmi treacă dacă stau la un dispozitiv cu curent sau dacă mănânc ovăz fără gluten la micul dejun și iaurt vegan. Trebuie Hiperbară și antibiotic. Hiperbara ce face, oxigenează foarte tare celulele, îți crește imunitatea și dezinflamează. Hipertermia, care este o febră indusă, adică tu, practic, faci febră, 40-41, cât poți să suporți că ești băgată într-un tub, la 60 de grade și îți crește foarte mult temperatura corpului ca să poată să lupte corpul, în mod natural, cu ceilalți patogeni, nu cu Borrelia , că Borrelia nu trece așa”, a adăugat artista.

În ce constă regimul alimentar pe care îl urmează

Pentru Adda , astfel stilul său de viața este foarte imprtant pentru ținerea situației sub control. Zahărul este inamicul principal în cazul său, motiv pentru care trebuie să îl evite pentru ca antibioticul să își facă efectul.

Vedeta le-a povestit internauților și despre tratamentul cu vibrații hertz pe care l-a urmat, însă nu a dat rezultatele dorite.

Adda a dezvăluit că a făcut terapie cu vibrații hertz, însă nu s-a vindecat. Cu toate astea, vedeta susține că în acest caz depinde de norocul fiecăruia.

„Principiul vibrațiilor hertz este bun, în sensul că Borrelia și ceilalți patogeni la anumite vibrații fac implozie, practic, asta ar fi explicația. Tu stai, te curentezi și acel patogen face implozie. Am făcut această terapie și am vibrat, am implozat, dar nu m-am vindecat. Cheia este echilibrul și norocul fiecăruia, pentru că este foarte complex, trebuie bătut din toate punctele de vedere. Zahărul nu este bine să fie consumat din cauza biofilmului, pentru că dacă mănânci zahăr, celulele se învelesc într-un biofilm și antibioticul nu ajunge acolo. Tratamentul antibiotic să fie țintit fix pe problemele tale, pe tipul de Borrelia , pe simptome (…) Și cel mai important este timpul, să nu îl pierdem”, a mai spus cântăreața.