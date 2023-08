Vlăduța Lupău i-a scris o scrisoare fiului ei de ziua lui de naștere. „Te-am adorat din prima clipă”

și Adi Rus, soțul ei, își serbează astăzi copilul, care a împlinit un an. Artista a marcat această zi specială printr-o scrisoare pe care i-a scris-o fiului ei.

Ce mesaj îi transmite artista fiului ei

„La mulți ani …bucuria și sensul vieții mele…IAIR. 6 AUGUST 2022 ai venit pe lume și mi-ai schimbat viața, i-ai dat sens, culoare, împlinire și fericire! Primul an cu tine, pentru mine a însemnat startul la o viața nouă, a fost magic, a fost perfect, am învățat ce înseamnă o altfel de iubire, IUBIREA SUPREMĂ.

Am învățat să mă trezesc devreme, am învățat să mă grăbesc acasă, am învățat să schimb scutec, am învățat să te adorm, am învățat să dorm pe furiș, am învățat să …. extrem de multe!

Despre tine… ești un copil binecuvântat și știam asta de când am știut și că minunile există! Că știi tu, tu ești minunea mea!

Ești vesel, bun, si bineînțeles pentru mine ești cel mai frumos… ești ca tati tău! Despre mine cu tine…Te-am adorat din prima clipă si te-am vrut doar pentru mine… cred că așa s-a explicat la început sentimentul matern.

După o perioadă am învățat că trebuie să te “împart” pentru că toată lumea te-a așteptat și te iubește (aici a fost mai greu pentru mine) dar am reușit!

Și ca un secret… cel mai greu a fost, este și va fi mereu, momentul când plec de acasă chiar și pentru 5 minute, pentru că DORUL împreună cu IUBIREA este ceva greu în sufletul meu. 🥹

Dar fără sacrificii și muncă nu poți avea tot ce îți dorești, iar eu, ca mamă, îmi doresc tot ce e mai bun pentru tine, tocmai de aia muncesc să pot să îți ofer toată viața bună!

Despre eu și tati cu tine…

Suntem împliniți, fericiți și ne certăm doar când unul din noi

– te pupă mai mult

-nu te adoarme rapid si ușor

-nu trimite poza instant și nu raspunde instant la apelul video

Despre viitor…

Știi că seara ne zicem “Îngerașul” și mereu îi mulțumim Lui Doamne, Doamne că suntem împreună…cam de aici pleacă totul în viață. Să-I mulțumim… asta înseamnă prezent și viitor.

Am încredere că El știe mai bine, care e rostul tău pe pământ și că îmi ascultă rugăciunile să ai o viață ușoară. Pentru că rugăciunile mamei, sunt cele mai puternice.

Te iubesc și îți mulțumesc pentru cum mă muști de obraz ca să-mi areți iubirea ta… iubirea ta pură! August 6, ești ziua mea perfectă și preferată!”, a scris Vlăduța Lupău.

Chiar dacă se află în vacanță la mare, ea a compus un mesaj foarte emoționant pentru fiul ei, Iair.