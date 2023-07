Vlăduța Lupău a ajuns în urgență în grija medicilor! Artista a dezvăluit totul: „Am venit la doctorul meu din Paris”

Vlăduța Lupău se află în rândul celor mai îndrăgite interprete din țara noastră și menține o conexiune strânsă cu fanii ei, fiind mereu deschisă să împărtășească întâmplările din viața sa. Artista împărtășește cu urmăritorii ei online atât momentele plăcute, cât și cele mai puțin plăcute.

Vlăduța Lupău se confruntă cu o tuse cronică

Cu ceva timp în urmă, Vlăduța a dezvăluit pe platforma sa de Instagram că se confruntă cu probleme de sănătate, mai precis o tuse cronică. Recent, însă, starea sa s-a înrăutățit și Vlăduța a fost nevoită să se adreseze din nou medicilor.

este foarte activă pe platformele de socializare și își ține urmăritorii de pe Instagram la curent cu trăirile sale zilnice. Cu doar câteva ore în urmă, ea a postat o fotografie dintr-o unitate medicală, stârnind îngrijorare printre fani. Se pare că medicul i-a recomandat să efectueze o procedură numită IRM – Imagistică prin Rezonanță Magnetică, cel mai probabil pentru a investiga problemele pe care le are la nivelul gâtului. De-a lungul anilor, artista a avut de înfruntat o tuse persistentă care nu i-a dat pace, iar până în prezent nu a reușit să identifice sursa acestei probleme, chiar și după consultarea cu mai mulți medici, inclusiv la clinici de prestigiu din Franța, potrivit .

Artista are o hernie hiatală

cu ceva timp în urmă că se confruntă cu o tuse cronică persistentă, de care nu a reușit să scape în ciuda tuturor eforturilor. În căutarea unui diagnostic concret, talentata cântăreață a călătorit peste hotare, ajungând la Paris, unde s-a consultat cu un specialist. Acolo, toate investigațiile efectuate au condus la stabilirea unui diagnostic precis, întrucât cele efectuate anterior în țară nu au reușit să ofere răspunsuri clare.

„Tușesc de ani de zile, o tuse seacă, cronică, de care nu mai scap. Am scăpat de ea doar pe perioada sarcinii când uterul a împins stomacul în sus, pentru că, de fapt, se pare se pare că am o hernie hiatală.

Cum am descoperit? Tot aici, la medicul ăsta, în Paris, care mi-a dat un tratament și din a doua zi, minune, n-am mai tușit. A acționat pe tuse, alergii și pentru corzile mele vocale, acum a revenit tusea puternic și tușesc atât de tare și sec dimineața, seara, adică tușesc non-stop, practic e nasol. Mi-ați spus mulți că treceți prin ce trec eu. Eu am consultat în 7-8 ani foarte mulți medici, mi-am făcut toate analizele la alergolog, la tiroidă, nu am nimic, la plămâni, radiografii, spirometrii, după cică tușesc psihic, dar nu.(…) Mi s-a confirmat și aici, ca în România, că am o hernie hiatală, care e cumva la stomac, care îți provoacă refluxul gastroesofagian. Ala când vine în gât, tușești sec, pentru că încerci să elimini ceva, dar n-ai ce. Mi-am făcut zilele trecute o endoscopie și mi-au hernia, dar au zis că e mică și nu vor să mă opereze, deși eu insist să mă opereze. Am venit la doctorul meu din Paris, care nici el nu vrea să mă opereze, pentru că hernia asta hiatală e foarte mică și mi-a dat un tratament, mult mai dur, am două plase de medicamente. Din nou o să acționez și pe tuse, și pe reflux, și pe alergii și pe corzile mele vocale pe care se pune presiune de la atâta tușit”, a povestit Vlăduța Lupău pe contul ei de Instagram.