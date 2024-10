Gheorghe Turda, detalii despre noua iubită misterioasă: „La un moment dat am zis că nu mă mai căsătoresc. Acum aș spune că nu este exclus”

Celebrul interpret de muzică populară, , iubește din nou.

„M-am lecuit, bârfele degradează relațiile”

Chiar dacă ultimele două despărțiri au fost cu scandal, este dispus să o ia de la capăt.

De data aceasta, nu a mai oferit detalii publice cu privire la cine este noua iubită, de teamă să nu atragă iar ghinionul:

„Am, da, pe cineva drag, de suflet, acum, dar nu doresc să-i spun numele, să vorbesc despre ea, pentru că m-am învățat minte, m-am lecuit, bârfele degradează relațiile. Mai bine îți trăiești în tihnă povestea de dragoste cu femeia dragă”, a mărturisit interpretul pentru .

Întrebat dacă are de gând să se recăsătorească la cei 76 de ani ai săi, Gheorghe Turda a răspuns:

„La un moment dat, da, am zis că nu mă mai căsătoresc, după ce mi-a murit soția de leucemie. Dar, acum aș spune că nu este exclus, că nu aduce anul ce aduce ceasul. În plus, ca orice artist, și eu am nevoie de dragoste, sunt tot timpul îndrăgostit, iubesc viața”.

Fosta soție a murit în urmă cu 15 ani

Elisabeta, soția lui Gheorghe Turda, a fost balerină și a murit în urmă cu 15 ani, după un turneu în Hiroshima:

„Diagnosticul a fost crunt, leucemie cronică trombocitară, s-a îmbolnăvit din cauza radiațiilor încă persistente în Hiroshima. A făcut, ani la rând, tratament, dar i-a fost afectat prea rău organismul”, a povestit artistul.