Adrian Câciu, noi precizări despre vila de lux alocată lui Iohannis: „Nu înțeleg de ce Nicolae Ciucă fuge de asumare” (VIDEO)

Adrian Câciu, ministru al Fondurilor Europene, a declarat duminică seara, într-o intervenție pentru B1 TV, că cel care trebuie să își asume alocarea fondurilor pentru vila de protocol din Aviatorilor, destinată președintelui Klaus Iohannis, este Nicolae Ciucă. Potrivit lui Câciu, acesta a semnat când era ministru de Finanțe Hotărârea de Guvern recent desecretizată pentru că vila trecea din domeniul privat al statului, în domeniul public, însă semnătura sa nu vizează nicio alocare de fonduri:

“Acea Hotărâre de Guvern este semnată de ministrul de Finanțe pentru că e o trecere în domeniul public al statului și domeniul public al statului, inventarul acestuia este ținut de Ministerul de Finanțe, asta este calitatea pe care am avut-o pentru a semna. Pe de altă parte, acolo nu e vorba de bani, e vorba de destinație. Singurul care ar trebui să dea explicație, acum nu mai e un secret pentru nimeni că s-a desecretizat documentul, nu înțeleg de ce domnul Ciucă fuge de asumare, de a spune pentru cine era acea reședință. Era pentru Iohannis, este evident. Iliescu are reședință, Constantinescu la fel, Băsescu nu are voie să mai aibă reședință pentru că a fost turnător al securității. Cine a mai rămas? Este potrivit legii reședință pe viață pentru foștii președinți. Este evident că Ciucă trebuie să iasă să își asume. În acea Hotărâre de Guvern nu e vorba de bani. Ce s-a întâmplat îns chimb după, această alocare de resurse, 9 milioane, 14 milioane, o să aflăm probabil deviziul până la capăt. Faptul că Iohannis s-a dus personal acolo să vorbească cu un arhitect, așa am înțeles din presă, cred că ei trebuie să dea niște explicații”.

Adrian Câciu a lansat o serie de acuzații dure la adresa lui Nicolae Ciucă, inclusiv cea potrivit căreia “e sluga” lui Klaus Iohannis:

“Bunul-simț trebuia să primeze la Ciucă pentru că el a dus totul în derizoriu. Am intrat într-o discuție în care noi explicăm fiecare cine, unde stă. E un cancan. Cred că poporul nu are neapărat nevoie de această discuție.

Ciucă face un joc care este mizerabil din punctul meu de vedere, și îmi asum ce spun. Nu suntem singuri, toți facem la fel, toți suntem la fel, ăsta e stilul lui Ciucă. Ce lipsește din poza asta, nu cumva palatul lui Iohannis în care și-a făcut trei găuri de golf? De unde a plecat tot clivajul între PSD și PNL? Când discuția a apărut în spațiul public că Iohannis și-a făcut trei găuri de golf la mare și încă trei găuri în vila de protocol. De ce nuc ere desecretizarea acestor cheltuieli? De ce nu se ia de Iohannis? Vă spun eu de ce. Pentru că Ciucă e cu Iohannis, e sluga lui. El a fost promovat în toate funcțiile publice de către Iohannis”.