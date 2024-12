Adrian Cozma: La PSD a fost un joc dublu. Ponta, Stănescu și alții erau direcționați spre Georgescu, Ciolacu era pe varianta Lasconi. Unii se vedeau premieri / Problema mea e asocierea PNL cu vechea conducere a PSD (VIDEO)

Deputatul PNL Adrian Cozma a comentat situația de pe scena politică, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Nadia Ciurlin, și a acuzat PSD de „joc dublu” în ceea ce privește modul în care s-a poziționat față de candidații din finala prezidențială – care nu a mai avut loc – dintre Elena Lasconi și Călin Georgescu.

Adrian Cozma (PNL), pe B1 TV: La PSD a fost un joc dublu

Întrebat despre în PSD, liberalul a spus: „Eu nu mă bag în problemele altor partide, asta este problema dânșilor pe care trebuie să o rezolve, nu știu. Acum mie mi se pare că acolo a fost un joc dublu, și anume domnul Ponta, domnul Stănescu și alții din PSD erau direcționați spre domnul Georgescu, domnul Ciolacu era pe varianta Lasconi, adică oricine iese, PSD iese bine”.

Întrebat ce interes aveau să îl susțină pe Georgescu, Adrian Cozma a adăugat: „Păi, se vedeau unii premieri din partea domnului Georgescu, din câte am auzit. Bine, astea sunt discuții. Eu, repet, nu vreau să intru în spirala aceasta a interpretărilor. Cert este că n-a mers domnul Ponta de capul lui în direcția aia, asta să fiți siguri”.

Totodată, întrebat dacă Ponta l-ar fi susținut pe Georgescu pentru că ar fi negociat cu acesta să îl pună premier dacă ajunge Președinte, Cozma a răspuns: „Cu știința inclusiv a domnului Ciolacu, doar nu credeți, că nu l-am pus eu pe listă la PSD, acolo au fost discuții intense. Am trecut de vârsta la care mai cred în întâmplări d-astea, de povești, dar, repet, este problema PSD pe care să și-o gestioneze”.

Adrian Cozma: Problema mea e asocierea PNL cu vechea conducere a PSD

„În schimb, problema mea personală este în continuare asocierea noastră, a PNL, cu vechea conducere a PSD, care este aceeași și acum. Eu am înțeles că în numele stabilității și păcii sociale am făcut anumite compromisuri cu PSD și ne-a costat scump electoral această asociere cu PSD. Să fiu bine înțeles, eu nu am o problemă neapărat cu PSD, însă am o problemă cu vechea și actuala conducere a Partidului Social Democrat, care este neschimbată”, a mai spus Adrian Cozma.