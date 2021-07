Alexandru Rafila: Problema noastră majoră – noi avem doar jumătate din numărul cetățenilor vaccinați față de restul țărilor UE. Dacă vor fi îmbolnăviri, ele vor fi în mod evident mai grave (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila a criticat Guvernul și spune că, la ora actuală, discuția ar trebui să se concentreze pe măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor și reducerea amplitudinii valului 4. „Eu nu spun că nu e bună pregătirea pentru tratarea pacienților, dar discuția trebuie să fie de intensificare, de exemplu, a testării”, a declarat social-democratul, vineri, la „Special B1” cu Nadia Ciurlin.

Alexandru Rafila (PSD), despre „problema noastră majoră” în fața valului 4

„Problema e următoarea. Toată discuția în acest moment nu este legată de prevenirea îmbolnăvirilor și reducerea amplitudinii acestui val ca să putem să trăim cât de cât normal, ci toată discuția este despre pregătirea pentru eventuala tratare a pacienților. Eu nu spun că nu e bună pregătirea pentru tratarea pacienților, dar discuția trebuie să fie de intensificare, de exemplu, a testării. În Israel, de exemplu, dacă intră în țară, orice persoană este testată, așteaptă până la maxim 24 de ore la domiciliu, dacă e negativă, își vede de treabă, dacă e pozitivă este carantinată sau tratată”, a afirmat Alexandru Rafila.

El s-a arătat de părere că ar trebui luate măsuri care să țină sub control creșterea, astfel încât „să nu ajungem la consecințe sociale și economice”.

„Doamna ministru spune că de la sfârșitul valului 3 se pregătește pentru valul 4, nu prea am înțeles cum – adică n-a explicat, nu că n-am înțeles eu. Așa că avem o problemă. Problema noastră majoră, în comparație cu celelalte țări din Uniunea Europeană, rezultă din faptul că noi avem doar jumătate din numărul cetățenilor vaccinați față de restul țărilor din UE, adică 30% față de 60%, iar dacă vor fi îmbolnăviri, atunci ele vor fi în mod evident mai grave pentru că se adresează populației nevaccinate. E foarte simplu. Or, acum două luni domnul prim-ministru Cîțu, eu nu pot să nu tot repet chestiunea aceasta, spunea următorul lucru – `nu contează câte persoane se vaccinează, contează să avem puține cazuri`. Ce a înțeles lumea din chestiunea aceasta, că n-are importanță dacă ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm, noi am rezolvat problema. Rezultatele se văd și lipsa de asumare politică mie mi se pare extrem de nepotrivită”, a adăugat Alexandu Rafila.