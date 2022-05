Alina Gorghiu: Ne dorim o nouă decadă liberală pentru România. Noi n-am fugit niciodată de răspundere. Am luat decizii bune pentru țară, chiar dacă n-au fost întotdeauna cele mai bune pentru PNL (VIDEO)

În anul 2024, PNL va fi singurul partid de dreapta, la fel de responsabil și la fel de plin de substanță, a declarat senatoarea Alina Gorghiu, lider al filialei de Argeș și vicepreședintă a Senatului, marți, la ceremonia organizată cu prilejul aniversării a 147 de ani de la înființarea formațiunii.

Alina Gorghiu, la aniversarea PNL: Am luat decizii bune pentru țară, chiar dacă n-au fost întotdeauna cele mai bune pentru partid

„Sărbătorim anul acesta 147 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal și s-au împlinit exact o sută de ani de când, în 1922, începea marea guvernare liberală, moment de referință al unei perioade de modernizare și unificare, decada brătienistă. Ne dorim, desigur, o nouă decadă liberală pentru România”, a declarat senatoarea liberală.

O eventuală revizuire a Constituției, spune ea, va avea o puternică amprentă liberală.

„Constituția liberală din 1923 a servit bine țara – modernizarea Constituției, așa cum știți, este un pas necesar și acum, iar revizuirea, când se va face ea, vă asigur că va avea o puternică amprentă liberală. A fost o decadă de reforme în toate instituțiile statului, a fost edificat un sistem puternic de alianțe de securitate. Sunt lucruri mari care nu pot fi făcute de pe o zi pe alta nici acum, se întind dincolo de alegerile din 2024 și sunt asumate de Partidul Național Liberal, pentru că noi n-am fugit niciodată de răspundere”, a adăugat Alina Gorghiu.

Liberala susține că PNL a luat „decizii bune pentru țară, chiar dacă n-au fost întotdeauna cele mai bune” pentru partid.

„Am luat decizii bune pentru țară, chiar dacă n-au fost întotdeauna cele mai bune pentru Partidul Național Liberal, și am încheiat alianțe politice necesare pentru a îndeplini marile obiective naționale. Am asigurat în ultimii ani stabilitatea politică, am depășit cu bine pandemia. Vom trece și peste crizele de acum și vom asigura independența energetică a României”, a continuat Alina Gorghiu.

PNL, a continuat senatoarea, va fi în 2024 singurul partid de dreapta.

„În 1975, Partidul Național Liberal s-a născut prin unirea tuturor forțelor politice liberale și nu am niciun fel de îndoială – în 2024, PNL va fi singurul partid de dreapta, la fel de responsabil și la fel de plin de substanță. Acesta este Partidul Național Liberal de ieri, acesta este Partidul Național Liberal de azi”, a mai spus Alina Gorghiu.