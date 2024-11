Andreea Marin, replică pentru Călin Georgescu: „Credința nu se strigă bătând cu pumnul în piept, cerșind aprecierea celor din jur pentru asta”

Andreea Marin, foarte discretă când vine vorba de implicare în subiecte politice, a avut, totuși, o ieșire publică, în care a îndemnat românii să fie extrem de atenți și să se informeze bine înainte de a-și da votul unui politician sau partid.

Reacția vine după ce în finala prezidențială , chiar de pe primul loc, independentul Călin Georgescu, un politician ce se dovedește a fi extrem de controversat. Printre altele, acesta a afirmat că nașterea prin deoarece „se rupe firul divin”. E și declarația care i-a atras atenția vedetei.

Andreea Marin, ironii la adresa lui Călin Georgescu

Andreea Marin și-a început mesajul prin a spune că „s-a ținut departe mereu de politică” deoarece „simte că acolo s-ar afla pe nisipuri mișcătoare”. Asta deși admite că „legile noastre ce ne schimbă viața depind clar de politicieni”.

Aceasta a comentat apoi declarațiile lui Georgescu despre naștere și cezariană:

„Am refuzat să susțin, însă, public orice figură politică în prag de alegeri, indiferent de alegerea mea pe buletinul de vot.

Pot să vă spun ca nu stau deloc pe tik tok, am intrat doar o data sa văd ce invenție este, când am aflat ca frânturi din interviuri cu imaginea mea fac o grămadă de vizualizări – fără a fi postate de mine – și mi-am zis: “ ia te uită ce treabă bună fac fără să vreau, ce-ar fi să…” după care, din lipsa timpului, am lăsat-o baltă. Dar am greșit, bineînțeles, azi aș fi putut să ajung departe, după cum se vede treaba în prezent.

De la cineva care a reușit, am aflat zilele acestea multe minunații, să aleg doar una: “să naști prin cezariană, e o tragedie, se rupe firul divin”. Nici nu-i scriu numele, iertați-mi îndrăzneala, nu cumva să-i știrbesc “celebritatea” atinsă deja. Așadar… aha! Mare păcat a făcut și mama, mare prostie am făcut și eu. Din considerente ce ne puneau în pericol sănătatea, amândouă am născut astfel, a fost alegerea medicilor, acceptată de noi. Dar nu a existat un posibil viitor președinte de țară care să ne “lumineze” pe atunci! Am un copil, zic eu, minunat, dar nu m-am gândit ca … îi rup firul divin! Foarte interesant este faptul ca, deși din mama în fiică avem o relația foarte strânsă cu cerul, probabil e doar în închipuirea noastră, întrucât nu o pomenim prea des, in familia noastră, bătând cu pumnul în piept, cerșind aprecierea celor din jur pentru asta. Probabil ca e greșit. Ce șanse am ratat! Omul cat trăiește învață. Să ne ferească cine o mai putea de alegerile altora!”

Vezi această postare pe Instagram

Andreea Marin ne îndeamnă să votăm informat

Andreea Marin i-a îndemnat apoi pe români să voteze în cunoștință de cauză:

„Și cred cu tărie ca fiecare are datoria sa se informeze înainte de a pune ștampila acolo. Pentru ca influențează nu doar viața sa, ci poate deveni responsabil și pentru destinul unei țări. Nu sunt vorbe mari și prezentul confirmă posibilitatea ca drumul nostru, ca popor, să fie schimbat radical de voturile acordate:

– fără informație suficientă la baza alegerii, neștiind mai nimic despre cel votat sau acordându-i încrederea pentru a conduce o țară pentru ca a zâmbit cu meșteșug într-un clip de social media;

– cu stampila pusă, ca într-o joacă, pe orice alt nume de pe buletinul de vot, doar pentru a evita un candidat în care votantul nu crede;

– cu interese concrete individuale într-o direcție sau alta – speranța unor avantaje materiale, o funcție promisă sau sentimentul de “eroism” – m-am răzbunat votând altceva! – după o îndelunga frustrare acumulată.

Doar atât de puțin ne trebuie oare să alegem un președinte de țară ?”.