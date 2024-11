Cristian Tudor Popescu, despre fenomenul Călin Georgescu: „Vorbește ca un lider mistic al unei secte sinucigașe. Cei care îl urmează trebuie să îl vadă ca un trimis al lui Dumnezeu pe pământ” (VIDEO)

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a explicat luni seara în emisiunea „Bună, România”, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, cum a fost posibilă amploarea „fenomenului Georgescu” în primul tur al alegerilor prezidențiale. Acesta a precizat că independentul Călin Georgescu nu ar fi avut succes dacă nu ar fi existat Tik Tok și în afara mecanismului socio-cultural pe care îl generează:

„Nu aș fi avut cum să anticipez acest fenomen pentru că eu nu intru pe Tik Tok, nu am cont acolo, nu am nicio legătură cu această rețea, or acolo s-a manifestat cu precădere acest fenomen. După momentul inițial de uluire am început să raționez, pentru că altă armă nu am și am identificat niște cauze ale acestui fenomen. Prima dintre ele este de natură tehnologică și ar putea fi formulată ca o victorie a inteligenței artificiale asupra inteligenței umane. Algoritmul de net folosit de platforma asta, de Tik Tok-ul ăsta acolo generează automat niște mesaje care sunt răspândite cu o viteză ieșită din comun și în număr foarte mare la foarte multe ținte. Asta se face și cu un preț mic. Din câte înțeleg, cu numai 50 de lei, acolo poți să îți lansezi mesajul către mii de ținte pe această rețea, pe Tik Tok. Acest mecanism a fost cel care a favorizat ceea ce s-a întâmplat.

Mai e un mecanism să îi spunem socio-cultural care se manifestă tot pe această rețea, este vorba de așa numitele provocări. Adică, ești în stare să stai în picioare cu călcâiele ridicate cum stă păpușa Barbie pe tocuri? Ești în stare să stai atârnat de grindă cu capul în jos nu știu câte minute? Ești în stare să îți ții respirația cât mai mult? Astfel de provocări putând duce până la pierderea vieții celor care răspund provocărilor, dar e mai important să te înscrii în aceste curente care străbat Tik Tok-ul, să riști să îți pierzi chiar și viața. Astfel de curente, de provocare se mișcă cu o viteză ieșită din comun pe această rețea. Nu altceva este fenomenul Călin Georgescu.

Apoi momentul în care, pentru că acest individ a mai încercat să iasă în față, și nu o dată de-a lungul anilor, și nu a reulit. De ce? Pentru că nu a avut în spate acest mecanism, această platformă, acest Tik Tok, acest fenomen socio-cultural al transmisiei rapide a provocării și nu a avut conjunctura politică din jur, din țară, din acest moment”.

Cristian Tudor Popescu a mai precizat că efectele pe care le generează Tik Tok sunt o problemă globală și nu vizează doar România:

„În situația de față de care discutăm, fenomenul Georgescu, nu China este cea care l-a generat. Este însă un fenomen de anvergură globală, nu doar în România, și anume sinusoida irațională a omenirii. Omenirea funcționează de-a lungul secolelor într-o sinusoidă cu pulsuri pozitive și negative între rațional și irațional. Există perioade de raționalitate, predominant de raționalitate ale omenirii cum au fost multe în secolul al XIX-lea, începând cu secolul al XVIII-lea, cu Secolul Luminilor, Revoluția Franceză și continuând cu secolul al XVIII-lea, a fost o perioadă de raționalitate a omenirii predominant. În secolul XX am avut perioade de neagră iraționalitate, Fascismul, Bolșevismul, Comunismul și după al Doilea Război Mondial din nou o buclă de raționalitate prin care a trecut omenirea. Acum ne găsim din nou pe pana iraționalității la nivel mondial. Asta este o constantă a ființei umane. Nu ține nici de China, nici de Trump, nici de Tik Tok, de nimic.

Acest om este apostolul iraționalului. Este o morișcă de vorbe goale, lipsite de orice fel de conținut. Toată lumea să fie bine și tot românul să prospere, iubire, știința e Hristos, hrană, energie apă! Cum rezolvăm problemele României? Hrană, energie apă! Apelul la formule misticoide. Vorbește ca un lider mistic al unei secte sinucigașe. Cei care îl urmează trebuie să îl vadă ca un trimis al lui Dumnezeu pe pământ. A și spus, eu nu sunt un candidat, eu am venit întru Domnu, întru Dumnezeu, unul pentru toți! Un candidat mesianic”.