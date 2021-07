Anunțul lui Mircea Geoană despre posibila revenire în politica românească

În ultimele luni s-a discutat din ce în ce mai mult despre revenirea în politică a lui Mircea Geoană. Miercuri seara, fostul candidat la prezidențiale din partea PSD a anunțat că vor exista noi oportunități de carieră după încetarea mandatului de secretar general adjunct al NATO.

Momentan, Mircea Geoană preferă să păstreze puțin mister în ceea ce privește posibila sa revenire în politica românească.

„Nimic nu durează o viaţă. În primul rând atâta vreme cât sunt la NATO nu am voie și nici nu vreau. Este total prematur orice discuție pentru mai târziu. Înțelegerea pe care o am alături de cei care m-au ajutat să obțin acest job foarte important a fost că îmi dedic întreaga atenție și tot ce știu, ce am învățat și apropo, învăț în fiecare zi ceva nou, ceea ce este extraordinar de reconfortant, iar după un job de acest gen sunt atât de multe oportunități de a face lucruri interesante în viață…

Nu voi face niciun comentariu referitor la politica românească. O urmăresc, am opinii dar nu fac niciun fel de comentariu pe acest gen. O să discutăm mai aproape de finalul mandatului meu”, a declarat Geoană pentru Antena 3.

Mircea Geoană, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, nu respinge scenariul potrivit căruia Geoană ar urma să fie susținut pentru funcția de la Palatul Cotroceni, în 2024.

Până acum, pe lista potențialilor candidați se numără: Mircea Geoană, Alexandru Rafila, Vasile Dîncu și Gabriela Firea. Marcel Ciolacu pare să nu fie interesat de funcția de președinte.

Mircea Geoană (62 de ani) a fost președinte al PSD în perioada 2005-2010. De asemenea, a mai îndeplinit funcția de președinte al Senatului în intervalul 2008-2011 și a mai fost ambasador al României în SUA, respectiv Ministru de Externe în Guvernul Adrian Năstase.

Diplomatul român a candidat la alegerile prezidențiale din 2009 din partea PSD. A ajuns în turul secund, învins de Traian Băsescu, în mod dramatic, pe ultima „sută de metri”.