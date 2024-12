Bănescu: E un fenomen fascinant acesta al instrumentalizării religiei. Ortodoxismul e cel mai mare adversar al Ortodoxiei / Antidotul la penetrarea populismului este educația! Noi, ca popor, din păcate, nu am internalizat încă oroarea față de totalitarism (VIDEO)

Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a deplâns faptul că unele personaje publice, inclusiv politicieni, se folosesc de religie în scop electoral. Teologul a afirmat că publicul țintă al acestor tipuri de manipulări e format din oameni care sunt slabi educați, deci „care nu posedă un aparat minimal de filtrare a unor lucruri altfel evidente”. În acest context, Vasile Bănescu a insistat pe importanța educației și a școlii pentru sănătatea unei națiuni.

Teologul a mai afirmat că unii români sunt vulnerabili și se lasă impresionați de discursurile legionare pentru că „noi, ca popor, din păcate, nu am internalizat încă oroarea față de totalitarism”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Andreea Moraru.

Bănescu: Ortodoxismul e cel mai mare adversar al Ortodoxiei

„E un fenomen fascinant acesta al răsturnării sensului multor lucruri, al instrumentalizării religiei, al transformării religiei și credinței în instrument electoral. Toate aceste lucruri s-au desfășurat sub ochii noștri în această perioadă.

Firește că nu e nimic nou în asta, știm bine că un întreg război de agresiune e întreținut inclusiv cu instrumentar religios nu departe de noi.

Bineînțeles că în astfel de situații nu e vorba de un creștinism real, de ortodoxie reală, ci e vorba de o creștinătate confiscată politic și de un ortodoxism, care e cel mai mare adversar al Ortodoxiei. De ce? Pentru că e filetist, idolatrizează nația, neamul și credința lui în defavoarea tuturor celorlalte și transformă religia, repet, într-un vehicul al unei ideologii religioase care se numește ortodoxism”, a declarat Vasile Bănescu.

Acesta a mai afirmat că anumite personaje publice, inclusiv politice, „se folosesc fără scrupule de fărâme de lucruri culese din zona creștină, pe care le amestecă într-un rețetar spritual cu fragmente ale religiosului culese din alte spații religioase”. Bănescu a dat apoi exemplu faptul că Georgescu citează foarte des din Osho, fondator al mișcării Rajneesh, un personaj controversat al Indiei anilor ’60.

Unde ne-a adus un sistem de educație falimentar

Întrebat care este publicul țintă al acestor , Vasile Bănescu a explicat: „Acest public țintă e mereu ales de populiști care știu că mesajul lor găunos și mincinos, care nu conține nicio soluție reală pentru ameliorarea vreunui lucru în societate, e mereu publicul mai slab educat, publicul victimă a unui sistem de educație deficitar, cum e cel românesc, deci publicul care nu posedă un aparat minimal de filtrare a unor lucruri altfel evidente. Există oameni care pot fi seduși foarte ușor, pot fi manipulați foarte ușor. Știm bine cine poate fi manipulat foarte ușor, un om care cunoaște prea puține lucruri, un om care crede ce vede pe TikTok sau pe Facebook”.

Teologul a deplâns apoi faptul că a fost „periferizată Istoria ca materie, abia se mai studiază câte o oră pe săptămână dar, din câte știu, doar la clasele de Uman”.

Acesta a precizat apoi că nu există zi în care la posturile TV din Germania să nu fie difuzat vreun documentar despre atrocitățile comise de naziști, tocmai pentru că e foarte important pentru orice națiune să-și cunoască istoria și greșelile trecutului. În România, de exemplu, ar trebui să existe o materie obligatorie la care elevii să învețe despre comunism.

Bănescu: Noi, ca popor, din păcate, nu am internalizat încă oroarea față de totalitarism

„Soluția, antidotul la penetrarea este ! Și cred că noi, ca popor, din păcate, nu am internalizat încă oroarea față de totalitarism, altfel ne-ar fi speriat discursurile preluate mot-a-mot, discursurile legionare, mobilizatoare preluate în 2024. Cineva care are oroare de totalitarism înțelege că nu te joci cu discursuri mobilizatoare care au mers până la crimă într-o altă perioadă”, a mai declarat Vasile Bănescu.

Teologul a deplâns apoi faptul că s-a ajuns ca „inclusiv clerici, monahi… incredibil… monahi, călugări într-o campanie electorală, neputând să discearnă între fals și autentic, între minciună populistă și adevăr spus discret, onest”.

„Oficial, vă asigur că Biserica Ortodoxă Română , la nivelul Patriarhiei, într-o astfel de absurditate, într-o astfel de paranteză a întunericului care s-a apropiat amenințător de noi în această perioadă”, a mai afirmat Vasile Bănescu, pentru B1 TV.