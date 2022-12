Cătălin Manea (Partida Romilor): În chestiunea Schengen, „Austria se comportă ca un stat cotropitor și șantajist” (VIDEO)

Deputatul Cătălin Manea, reprezentantul Partidei Romilor în Parlament, a declarat duminică, pentru B1 TV, că „Austria se comportă ca un stat cotropitor și șantajist” în opoziția pe care o manifestă față de

Acesta a mai dat de înțeles că de austrieci pentru reținerile lor, anume că au mulți migranți economici pentru că noi nu ne-am securizat frontierele, e doar un pretext.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cătălin Manea, despre opoziția Austriei față de intrarea României în Schengen

„În opinia mea, Austria se comportă ca un stat cotropitor și șantajist, că n-am cum să mă exprim altfel, tocmai pentru că are OMV Petrom, are putere și suntem în plină criză energetică. Dacă cineva își imaginează într-un an – doi vor rezolva criza energetică din toată Europa, se înșală amarnic. Sigur că au planuri și pe termen mediu și pe termen lung.

Ce vreau să subliniez e că Austria, prin OMV Petrom, are puterea să apese pedala de accelerație și ne-a prins la mijloc acum cu Schengen și se opun tocmai pentru a obține ceva, iar ce vor să obțină sunt, într-adevăr, gazele. Nu e un lucru rău, dar calcă prea mult pedala de accelerație doar din perspectiva economică și din perspectiva interesului național al Austriei, care e în detrimentul interesului nostru național”, a declarat Cătălin Manea.

Un vot privind aderarea României, Bulgariei și Croației la Schengen va fi dat în Consiliul JAI, care se întrunește chiar zilele acestea, pe 8 și 9 decembrie.