Ministrul austriac de Interne: Are sens să includem acum Croația în Schengen, dar nu și Bulgaria și România. Am atras atenția asupra unor lucruri încă din aprilie

Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, a declarat că țara sa vrea să-și folosească dreptul de veto în ce privește includerea României și Bulgariei în Schengen. El a invocat drept argument frontierele insuficient securizate, care permit trecerea migranților economici.

Declarațiile sale vin în contextul în care guvernul Olandei tocmai pentru aderarea Croației și României la Schengen, dar împotriva includerii Bulgariei. Iar Parlamentul Suedie aderarea României la Schengen. Practic,

Ministrul austriac de Interne insistă că România nu ar trebui inclusă acum în Schengen

Întrebat de Kurier despre un eventual veto al Austriei în privința aderării la Schengen a Croației, României și Bulgariei, Gerhard Karner a răspuns: „Credem că are sens să includem acum Croația, dar nu și Bulgaria și România. E important (în cazul sistemului de azil) ca trei aspecte să funcționeze: protecția frontierelor externe, respingerea (solicitanților de azil) și distribuirea (lor). Adevărul e că în părivința acestora multe lucruri nu funcționează”.

Întrebat dacă partidul său, ÖVP, cumva exploatează problema migrației pentru a distrage atenția de la problemele sale interne, Karner a dat de înțeles că acestea sunt simple acuzații din partea opoziției: „Adevărul e că am atras atenția asupra acestor lucruri încă din aprilie. Nimeni nu a ridicat problema în primăvară, deși eu am avertizat că se va întâmpla. De asemenea, am ridicat problema la nivel european de mai multe ori, deoarece suntem primii care vor fi afectați de acest val de refugiați economici, care, în majoritatea lor, vin pe ruta balcanică”.

Amintim că, la finele lunii trecute, Lucian Bode (PNL), ministrul de Interne, a fost cu o delegație în Austria și chiar cu Gerhard Karner despre aderearea României la Schengen, dar, în mod evident, nu a fost convingător.