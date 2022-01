Cătălin Predoiu, despre proiectul privind desființarea SIIJ: „Am avut două căi, să facem un proiect ideal sau să facem un proiect care să îndeplinească toate criteriile tehnice de funcționalitate”

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a declarat vineri seara, în emisiunea moderată de Tudor Mușat că proiectul privind desființarea SIIJ nu prevede reînfințarea unei noi secții sub o altă denumire, ci creează un mecanism care se bazează pe structura existentă a Ministerului Public:

„Sunt de acord că dispare. Cu tot respectul și cu permisiunea dumneavoastră, nu aș fi de acord că reapare. Ca să reapară trebuie să înființăm o nouă structură. Noi ceea ce utilizăm este un sistem de competențe care se bazează pe arhitectura eistentă a Ministerului Public, pe sistemul de parchete, piramidal, ierarhic și o facem cu anumite condiții care țin de vechimea procurorului care se va ocupa de astfel de cazuri, de modul în care sunt desemnați, în mod special de Plenul CSM, de garanțiile pe care trebuie să le ofere li nu în ultimul rând de garanțiile pe care trebuie să le avem că magistrații nu vor fi supuși niciunui fel de presiuni din partea unui anchetator”, a spus Cătălin Predoiu.

Acesta a precizat că soluția ideală, ca infracțiunile din justiție să fie anchetate de DNA, nu era una realistă:

„Pentru noi obiectuvul principal a fost desființarea Secției și acest proiect are șanse mari să treacă prin Parlament. Am avut în față două căi mari, să facem un proiect ideal sau să facem un proiect care să îndeplinească toate criteriile tehnice de funcționalitate, să se încadreze în coerența Ministerului Public și să aibă șanse reale să treacă ărin Parlament. Trebuie să închidem acest subiect. Blochează nu doar agenda Ministerului Justiției, a CSM, a Justiției în general, dar blochează și agenda României”.

Cătălin Predoiu a sugerat că în mandatul de ministru al Justiției exercitat de Stelian Ion, s-au făcut greșeli tactice care au blocat proiectul inițial de desființare a SIIJ:

„În mandatul din 2020 am publicat un proiect din 2 februarie, pe care l-am pus în dezbatere în care s erevenea la situația anterioară înființării secției. Acel proiect a fost discutat cu membrii CSM. Nu am dorit să promovăm acel proiect prin Parlament pentru că șansele sale de a trece erau zero. Partidele din majoritate au spus că nu poate să treacă acest proeict. Am gândit un plan să elaborăm toate instrumentele legislative. Și legile Justiției. La finalul mandatului, pe masa Ministerului Justiției erau două pachete mari: Legile Justiției și acest proeict privind desființarea SIIJ”.

Stelian Ion a precizat că greșelile tactice se referă la scoaterea superimunităților magistraților care a determinat avizul negativ al CSM.