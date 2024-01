Cătălin Predoiu, despre protestul transportatorilor și fermierilor: „Nu vor intra în oraș dacă nu vor obține autorizație”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a reacționat joi seara la protestul transportatorilor și fermierilor, care încearcă să intre cu tractoarele și camioanele în București, dar sunt blocați de jandarmi în Chiajna.

Acesta a spus într-o intervenție pentru că fermierii nu vor fi lăsați să intre în Capitală până când nu opțin autorizație de protest:

“Eu spun doar că se aplică legea. Situația este sub control. Au încercat, li s-a explicat, mă bucur că lucrurile nu au derapat. Le recomand să rămână în litera legii.

Trebuie să aibă autorizație de zonă. Trebuie un act legal. De aceea nu vor intra în oraș. Doar dacă obțin autorizația.

Fac apel să nu încalce legea, să nu pună în pericol polițiștii, jandarmii și alți cetățeni”.

Cătălin Predoiu a comentat și prezența lui George Simion la protest, precizând că liderul AUR a încercat să politizeze manifestația:

E clar că politizează această mișcare și face deservicii celor care protestează. Înțewleg că erijează în specialist în forțe de ordine, în transporturi.

Sunt convins că în acest fel nu se poate continua. Fac apel la rațiune și la calm”.

Intrarea în Capitală, blocată de transportatori și fermieri

Intrarea în Capitală , joi seara, pentru că dinspre Chiajna, dinspre centura Capitalei sunt zeci de tractoare în această zonă, mașini din Teleorman, Dâmbovița, din Argeș, care au venit și vor să ajungă înspre Piața Victoriei la Guvern.

Sunt fermieri și transportatori care încearcă să ajungă cu tractoatele, cu mașinile și utilajele dinspre Chaijna.

Pe de altă parte, au fost mobilizate multe forțe de ordine, zeci de jandarmi și polițiști, care pentru moment blochează înaintarea protestatarilor. S-ar fi format o adevărată baricadă din mai multe mașini de Poliție și Jandarmerie. Practic, Chiajna este înconjurată de forțele de ordine.

Fermierii strigă „jos Guvernul” și cer să fie lăsați să se deplaseze spre Piața Victoriei cu tractoarele și utilajele:

„Suntem de la ora 3. Am vrut să ieșim la Ciorogârla, pe Autostrada A1, nu ne-a lăsat, și ne-au îndrumat să venim aici către localitatea Roșu. Am mai prins un filtru la intrare la Roșu și s-au dat la o parte și ne-au condus cu 5 km/h aici ca să aibă timp jandarmeria să se regrupeze ca să ne blocheze aici.

A venit un domn de la Jandarmerie să ne propună să mergem la prefect cu o delegație dintre noi ca să discutăm cerințele. Nu am acceptat lucrul ăsta. Am zis că acceptăm să facem lucrul ăsta doar atunci când ne creeazăun culoar liber să ducem utilajele la Guvern pentru că de asta am venit.

Vrem să ne spunem oful care ne macină despre situația din agricultură, din mediul transportatorilor și cred că îl știe și presa, și Guvernul. Tot cerem. Anul trecut au fost revendicări și au spus că se rezolvă, nu s-a rezolvat nimic”, a precizat unul dintre protestatari pentru B1 TV.