Ciolacu, întrebat dacă ar putea să fie primul lider PSD care nu candidează la prezidenţiale: „Este posibil orice”

Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat că sigur pentru un nou mandat la șefia partidului, la congresul ce se va desfășura pe 24 august. În privința candidaturii la prezidențiale, însă, nu există această certitudine. Întrebat dacă ar putea deveni primul lider PSD care nu candidează la prezidențiale, Ciolacu a răspuns: „este posibil orice”.

Ciolacu dă certă candidatura lui la șefia PSD

„Vă spun cu certitudine, voi candida la funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat. În acest moment avem o comisie care face calendarul de depuneri pentru funcţia de preşedinte al partidului, cum se face lista de moţiune, întreaga echipă, care este calendarul pentru cei care doresc să participe la competiţia internă pentru funcţia de preşedinte al României, de această dată, nu al PSD-ului. Este corect faţă de colegii mei care doresc să candideze, acest calendar.

Vom vedea până pe 24 august, întâi alegem şeful partidului şi pe urmă se alege candidatul pentru funcţia de preşedinte. Dacă voi decide să candidez şi dacă voi primi votul colegilor mei, prietenilor mei şi camarazilor mei, ”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV, potrivit

Ce spune Ciolacu despre candidatul PSD la prezidențiale

Întrebat dacă el va fi prima excepție de la regula că liderul PSD candidează la Președinție, Marcel Ciolacu a răspuns: „Este posibil orice. Nu, nu am o reţinere. Să ştiţi, nu sunt un om încrâncenat”.

Acesta a mai spus că, după congresul din 24 august, și-ar dori să vadă în conducerea partidului mai mulți tineri, dar și oameni care au demonstrat în profesiile lor.

„Îmi doresc, cu această candidatură pentru funcţia de preşedinte al partidului, să deschid iarăşi larg uşile şi pentru alţi oameni, care, repet, au confirmat, socio-profesional, fiecare, oameni care au pus o amprentă în dezvoltarea acestei ţări”, a continuat Ciolacu.

Totodată, el nu a exclus să aibă o discuţie cu Mircea Geoană pe tema candidaturii la prezidenţiale: „E posibil să am o astfel de discuţie cu domnul Geoană, e ceva normal. Chiar sunt un om simplu, sunt un om deschis, dacă avem un proiect pentru ţară, ok, ce înseamnă dezvoltarea, dacă avem chimie unul cu altul, gândim la fel, dacă avem aceleaşi principii. Eu nu am veleităţi, vorbim de soluţii”.