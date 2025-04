Cristian Tudor Popescu: „Elena Lasconi are un talent de vedetă de teatru ieftin” / „Este un Sfânt Duh al lui Georgescu”

Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat joi seara în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, scandalul care a zguduit USR și campania prezidențială a Elenei Lasconi.

Cristian Tudor Popescu a precizat că Lasconu nu se va retrage din cursa prezidențială:

“Ea candidează și merge cu ce scrie pe buletinul de vot, își plasează cum și-a plasat și aseară aceste discursuri de mare talent pentru teatrul de amatori. Nu o neglijați pe Elena Lasconi! Elena Lasconi are un talent de vedetă de teatru ieftin foarte mare și eficient, telenovelistic. Prinde!”.

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, prin discursul pe care îl are, Elena Lasconi este reprezentanta cea mai apropiată de Călin Georgescu:

“Elena Lasconi este un Sfânt Duh, e un paraclet al lui Georgescu. Paracletul, Sfântul Duh ține locul lui Iisus până la a doua venire. Până la a doua venire a lui Georgescu, cea mai apropiată reprezentantă de Georgescu în clipa de față este doamna Lasconi. Uitați-vă la ea cu ce vine! Cu iubire! Nu era Georgescu cu iubirea?! Plus campanie cu zero lei, acum. Mai presus de toate, cu Dumnezeu! Este cel mai îndumnezeit dintre candidați în clipa de față, doamna asta Lasconi. E cu Dumnezeu în gură de dimineața până seara, ca și Georgescu. Ea comunică, ca și Georgescu, în regimul ăsta al haloului, al aurei divine. Are transmisie. Așa că doamna Lasconi, benefiicind și de faptul că acum a fost răstignită, o să adune niște procente”.