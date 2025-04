CTP, despre motivele pentru care Victor Ponta a făcut dezvăluirile cu privire la inundațiile din 2014: “Pe asta mizează. Ponta este chiar și năpârca cu ochelari. Dar un singur lucru vă asigur că nu e. Nu e prost” (VIDEO)

Gazetarul și scriitorul , a comentat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, dezvăluirea lui , cu privire la inundațiile din 2014.

Fostul premier a recunoscut că a preferat inundarea satelor românești în 2014 pentru a salva Belgradul.

„Pe mine mă preocupă, la sfârșitul acestei zile, o întrebare la care nu s-a răspuns, astăzi”

CTP a afirmat că Ponta nu este prost, ci mai degrabă un „cameleon”, care își schimbă discursul în funcție de interesele sale. El a subliniat că Ponta se prezintă ca un antisistem, dar în realitate urmărește să își promoveze agenda personală, schimbându-și pozițiile de la suveranism la pro-european în funcție de context.

De asemenea, el a ridicat întrebarea despre motivele pentru care Ponta a făcut anumite dezvăluiri, sugerând că acestea nu au fost forțate de presă și că au fost livrate gratuit, ceea ce l-a făcut să se întrebe ce l-a determinat pe Ponta să acționeze astfel.

“Am auzit, astăzi, s-au făcut masiv comentarii. S-a spus, după părerea mea, tot ce trebuia spus în legătură cu asta. Înțeleg că i s-a făcut plângere penală, Ciolacu îi spune să plece și așa mai departe, ideea fiind cum a pus el altă țară străină, Serbia, înaintea României, el care are sloganul ‘România pe locul întâi’.

Pe mine mă preocupă, la sfârșitul acestei zile, o întrebare la care nu s-a răspuns, astăzi, și anume, ce l-a determinat pe domnul Ponta de bunăvoie și nesilit de nimeni, fără să fie forțat de o dezvăluire de presă. Nu știa nimeni lucrul ăsta, nimeni. În spațiul public, eu nu l-am auzit niciodată în toți acești ani. Și în aceste condiții, domnul Ponta livrează gratuit această informație. Întrebarea asta m-a preocupat astăzi și o să încerc un răspuns.

Răspunsul cred că stă în următoarele cuvinte, în următoarele fraze, pe care le-a rostit domnul Ponta: ’Am luat hotărârea să inund sate românești, ca să salvez Belgradul’, mă rog, am sumarizat, dar esența e asta, exact ce spun aici, ‘ca să salvez Belgradul, peste capul structurilor de stat, la ora 12:00 noaptea, ca prim-ministru. Un lider trebuie să ia hotărâri rapide și corecte’. Și-a mai spus ceva, care va interveni în ceea ce încerc să vă spun, și anume, ‘Voi, presa, nu v-ați prins’.

Acum, ce spune, de fapt, Ponta, aici? El se adresează, țintește semnificația de plan 2, mai mult, atât în conștientul, cât și în subconștientul majorității românoase, din acest moment, din România, pentru că e o majoritate românoasă, Simion este pe locul întâi în toate sondajele și Georgescu a obținut scorul pe care l-a obținut. Ce e în capul acestei majorități, în legătură cu cuvântul suveranism?

Păi toată lumea se gândește că e vorba de România suverană, în raport cu alte state, cu UE și așa mai departe. Nu numai acesta e sensul, care, de altfel, e inutil, pentru că România este suverană prin Constituție, e prevăzut acolo clar, nu-i contestă nimeni acest drept și atunci intervine al doilea sens, suveran ca autoritar suprem, persoană care face ce crede el în stat, deasupra tuturor celorlalte structuri din stat, adică un monarh absolut. Asta înseamnă suveran”, a explicat CTP.

„Pe asta mizează Ponta”

Cristian Tudor Popescu a menționat că mesajul lui Ponta, care include ideea de a „sparge” sistemul și de a închide presa, este unul puternic și se bazează pe setea românilor de a fi conduși de un singur om, similar cu perioadele autoritare din trecut.

„Pe asta mizează Ponta. Acest mesaj, ce ați văzut aici, ‘am luat hotărârea peste capul structurilor de stat, la ora 12:00 noaptea’. Cine sunt structurile de stat? Păi structurile de stat sunt sistemul. Sistemul ăla împotriva căruia se declară Ponta, eu sunt antisistem acum. Deci toate structurile din România, începând cu partidele și continuând cu serviciile secrete, cu justiția, cu armata, tot ce vreți, din România, toate sunt sistemul care este putred, este corupt și trebuie făcut țăndări.

Sub chiloții tricolori pe care îi îmbracă toți inșii ăștia, care se dau suveraniști și antisistem, se ascunde, de fapt, o idee mult mai dragă românoșilor, și anume, ideea de dictatură, care să înceapă cu belirea actualilor care se află la putere în toate structurile, cum v-am spus, începând cu partidele și sfârșind cu presa, că a inserat și acest mesaj domnul: ‘N-a aflat, n-a avut nicio treabă presa și nici n-am spus. Dă-o dracului de presă, că presa mai mult rău face. Cum să afle presa? Bine am făcut că nu a aflat presa, că dacă afla presa, mă împiedicau în statul democratic să fac chestia asta. Și bine am făcut că n-au aflat’.

Deci domnul Ponta este ce vreți dumneavoastră, chiar și năpârca cu ochelari, cum i-am spus și cum ați titrat adineauri pe ecran. Dar un singur lucru vă asigur că nu e: nu e prost. Știți ce face domnul Ponta? Eu i-am zis năpârcă, dar poate fi numit și cameleon, pentru că domnul Ponta, când se întâlnește cu cineva, cu niște oameni reprezentând o structură sau pe persoană fizică, unde are el un interes, spune acelor persoane, exact ce acestea așteaptă să audă de la el.

Și schimbă asta, poate să schimbe aceste discursuri de 10 ori pe zi, de la unul la altul, să fie suveranist la micul dejun, să fie european și pro-european la prânz, și seara să devină din nou iubitor de daci. Astea le schimbă fără niciun fel de apăsare domnul Ponta, urmărindu-și interesul, șerpuind spre interesul său.

(…) M-a apăsat această idee de ce a livrat mesajul ăsta Ponta, și calculul lui e următorul: contează mai mult faptul că eu le spun ăstora, de la care aștept să mă voteze, că eu vin să-i sparg pe toți ăștia, să-i bag în pușcărie, cum a spus Georgescu, cu Curtea Constituțională, să lichidez a doua zi sistemul Soroș, să închid presa și așa mai departe. Dacă livrează acest mesaj, acesta este cel mai puternic mesaj în clipa de față, nu suveranitatea României, nu teoreticul anti-sistem, care nu e definit de nimeni, ci se bazează, și aici spun un lucru trist, se bazează pe setea reală, actuală a majorității ăsteia românoase, a majorității de setea de a fi stăpâniți, de a fi hingheriți, din nou, de un singur om, așa cum s-a mai întâmplat acum 35 de ani. Deci asta cred că e calculul lui Ponta. Și nu vă pot spune dacă nu cumva socoteala lui nu se potrivește cu cea din târg. Poate că se va potrivi, poate că nu, dar să nu considerați că el a pierdut voturi cu această așa-zisă autodetonare a lui”, a mai declarat gazetarul.