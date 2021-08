Ciolacu, mesaj din Vama Veche pentru Cîțu: Florin, noi suntem aici. Tu?!

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a postat, sâmbătă seara, pe Facebook, o poză din Vama Veche în care apare alături de fostul premier Sorin Grindeanu, cu mesajul: ”Florin, noi suntem aici. Tu?!”.

Alături de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, în fotografie apare primarul PSD din Limanu, comuna de care aparține Vama Veche, Daniel Georgescu.

Fotografia este postată cu hashtag-ul „#wewillrockyou”, o aluzie ironică la adresa premierului, un fan al muzicii rock.

Premierul Cîțu a declarat, pe 26 iulie, că nu a fost pe litoral în acest an pentru că nu a avut timp.

“Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, a mai afirmat Florin Cîţu.

Și Sorin Grindeanu a publicat o fotografie asemănătoare. Mesajul postării este în engleză: „Don’t drink and drive !!!” (Nu conduceți dacă ați consumat alcool!)