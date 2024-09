Ciolacu: Nu știu cum se dă acum Bacalaureatul, dar nu mi-e rușine de nota mea

„Nu știu cum se dă acum Bacalaureatul, nu am intrat în detalii, dar nu mi-e rușine de ”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, într-un interviu pentru . El a mai susținut că a văzut „sute de glume pe net” pe acest subiect, iar la unele a râs cu Mihai Tudose.

Ciolacu, despre diploma sa de BAC

Marcel Ciolacu a declarat că a decis să spună ce medie a obținut la BAC, după ce a fost sunat de Inspectoratul Școlar Buzău pentru a fi întrebat dacă pot face nota publică: „Ei nu au voie să dea nota, pentru că acum nu se mai afișează nota. E foarte corect (n.r.- să îl sune ISJ Buzău). Eu am cerut să se dea și nota, pentru că acum nu se mai afișează nota. S-a întrebat și s-a dat și nota, 7,03, ca să nu fie discuții”.

Pe de altă parte, premierul a spus că a decis să nu-și publice diploma de Bacalaureat pentru că „s-ar fi spus că este falsă”.

Ciolacu: Am muncit, am avut și companie, am fost și în armată

Întrebat de HotNews dacă, în opinia sa, contează subiectul mediei sale la BAC, Marcel Ciolacu a răspuns: „Contează, pentru că a fost o minciună, s-a dovedit că mi-am dat BAC-ul imediat după ce am terminat liceul. Apoi am muncit, am avut și companie, am fost și în armată. la o cooperație care avea contract cu electronica industrială și făcea amplificatoare de antenă. Pe urmă m-au luat în armată. Am căutat și cartea de muncă, le-am găsit pe toate”.