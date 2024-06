Clotilde Armand, despre perchezițiile făcute la Poliția Locală Sector 1:  “Se face o curățenie. Vorbim de niște polițiști, de niște rețele care există de zeci de ani” (VIDEO)

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a vorbit într-o intervenție pentru emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat despre perchezițiile făcute la Poliția Locală Sector 1, caz în care ar fi vizați șefi din instituție, care ar fi luat mită între 5000 și 20.000 de euro de la patronii teraselor din Sectorul 1.

Despre acest caz, Clotilde Armand a spus că se desființează rețele care există de zeci de ani la nivelul Poliției Locale:

“Se face o curățenie. Am început, de când mi-am luat mandatul, și continuă. Ați văzut săptămâna trecută au fost peste 10 polițiști care au fost arestați. Săptămâna aceasta sunt trei. În primul rând, vreau să le mulțumesc autorităților pentru curajul pe care l-au avut să desființeze aceste rețele care există de pe vremea lui Chiliman. Trebuie curaj, este o muncă foarte importantă și împreună, în această colaborare foarte bună pe care am avut-o pe tema asta am reușit să ducem la capăt aceste acțiuni de curățire.

Vorbim de niște polițiști, de niște rețele care există de zeci de ani, de fapt istoria poliției locale din Sectorul 1 a avut mai multe episoade. Poate vă amintiți de episodul cu Emanoil Bocean, care era consilierul lui Chiliman și care a fost pus de el director general al Poliției, care a fost săltat de DNA pentru luare de mită și multe alte probleme.

Rezultatele acestei epoci le vedem și acum. Este o muncă foarte mare să desființăm aceste rețele de polițiști care până acum au fost protejați. De trei ani ne ocupăm să obținem niște probe, să facem niște sesizări. Colaborarea cu autoritățile care se ocupă de acest lucru a fost una foarte bună”.