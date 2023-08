Cristian Piedone, la „Selectiv” cu Dan Bucura: Închisoarea m-a eliberat, nu m-a încarcerat. Mental, pedeapsa am primit-o în cei șapte ani de proces (VIDEO)

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost invitatul lui Dan Bucura în emisiunea „Selectiv”, duminică, pe B1 TV, și a declarat că închisoarea l-a „eliberat”, nu l-a „încarcerat”.

Cristian Piedone, la „Selectiv” cu Dan Bucura, despre perioada în care a stat la închisoare

„(Unii deținuți, n.r.) învățau alfabetul, învățau să scrie, să citească. E un lucru bun pentru ei. Unii și-au terminat liceul, alții își fac meserii, efectiv calificați în diverse, macaragii, sudori și pentru cursurile care se absolvă în cadrul închisorii. Eu, din prima zi, am solicitat ieșirea la muncă. N-am avut nevoie de protecție. De la ultimul hoț la ultimul criminal și de la fapte minore la cele majore, am avut un respect, am fost respectat. Același lucru s-a întâmplat și cu angajații penitenciarelor unde am fost. Nu că eram eu Piedone… Acolo e și felul cum te comporți și cum interacționezi cu cei de acolo”, a declarat Piedone.

„Bineînțeles că eram notoriu, ca notorietate. Majoritatea, și culmea, erau din Sectorul 5, dar pot să vă spun că am muncit. Am muncit la o tăbăcărie, am muncit la arhiva închisorii, îndosariam documente, stătem opt ore pe zi. Pentru mine, vreau să vă spun și cu asta să închid acest capitol, închisoarea m-a eliberat, nu m-a încarcerat. De ce spun acest lucru? Pentru că, mental, pedeapsa mea eu am primit-o în cei șapte ani-jumate de proces, știind că sunt nevinovat”, a adăugat edilul.

„În 30 de ani de administrație, nimeni să nu îmi spună – din România și nu numai neapărat din România, de peste tot – că pozează în fată mare, dar fiecare are păcatele lui și eu aș fi vrut să răspund pentru păcatele mele. Nimeni nu e fată mare în România!”, a mai spus Cristian Popescu Piedone.