Cu ce pot fi purtate cizmele fara toc?

Daca nu te numeri printre adeptele incaltarilor cu toc, nu trebuie sa-ti faci griji, deoarece exista o multime de modele de incaltari fara toc foarte chic si versatile. Astfel, daca nu te simti bine in cizme cu toc, poti purta fara probleme o pereche de cizme fara toc, care sa-ti ofere tot confortul de care ai nevoie.

Citeste in continuare articolul si afla cu ce poti purta cizmele fara toc, astfel incat sa arati extraordinar in fiecare zi din viata ta. Adopta fiecare tip de tinuta in parte astfel incat sa fii mereu chic si la moda.

Iata cu ce poti purta cizmele fara toc, pentru a avea o stare excelenta de spirit si pentru a arata fenomenal

Rochie tricotata

Daca la birou este destul de frig si iti doresti sa te imbraci cat mai gros, dar in acelasi timp vrei sa arati si bine, atunci trebuie sa porti o rochie tricotata. Alege o rochie uni, intr-o nuanta superba de galben, maro sau visiniu pe care sa o porti impreuna cu o pereche de cizme fara toc.

In cazul in care vrei ca intreaga tinuta sa fie impecabila, trebuie sa stii ca atat aspectul rochiei, cat si al cizmele conteaza la fel de mult, motiv pentru care trebuie sa alegi sa porti cele mai frumoase modele. Gasesti aici numeroase modele de cizme fara toc pentru femei de la Reverse.ro care sa completeze perfecte vestimentatiile la moda.

Camasa alba si fusta in clos

In cazul in care iubesti sa te imbraci cat mai elegant, dar in acelasi timp comod, trebuie sa porti o camasa alba, clasica impreuna cu o fusta in cloc mini. Aceasta tinuta trebui sa fie completata de o pereche de cizme fara toc peste genunchi, astfel incat sa obtii un plus de feminitate si senzualitate.

Nu este exclus sa adaugi o esarfa finuta in jurul gatului, o pereche de cercei extravaganti si un ceas de calitate la mna. Nu uita sa accesorizezi cu o geanta casual si un palton lung.

Sarafan si maleta

Iubesti outfiturile scolaresti? Atunci trebuie sa porti o maleta cu guler, un sarafan negru si o pereche de cizme fara toc. In acest fel, obtii un look extrem de tineresc, frumos si interesant cu care poti sa te afisezi atat la locul de munca, cat si la terasa in weekend.

Este un outfit care se ptoriveste deopotriva liceenelor, cat si femeilor tinere ce se pregateasca sa mearga la birou.

Salopeta scurta

Daca urmeaza sa mergi la cinema alaturi de partener, atunci poti imbraca o salopeta uni pe care sa o porti impreuna cu o pereche de cizme fara toc. Poti alege atat o salopeta realizata in stil casual, cat si o salopeta eleganta, rafinata, care sa te scoata in evidenta.

Acest tip de outfit este unul extrem de modern, comod si iubit de catre marea majoritate a femeilor.

In cele din urma, ia in considerare toate tipurile de vestimentatii prezentate mai sus si imbraca tipurile de tinute care crezi ca ti se potrivesc cel mai bine.